Vai curtir o verão nas praias do Litoral do Paraná? Confira então, a agenda dos shows gratuitos que devem animar turistas e moradores na virada do ano e durante o mês de janeiro de 2020. Os eventos acontecem em Matinhos e Guaratuba e são realizados por meio de parcerias entre o governo do Estado e as prefeituras municipais.

Matinhos

Em Matinhos, a festa já começa no Réveillon, com trios elétricos e shows pirotécnicos em diversos lugares da cidade. No mês de Janeiro, shows gratuitos rolam todas as sextas-feiras, no Centro de Eventos da Rotatória de Matinhos.

03/01 – Pedro Paulo e Alex

10/01 – Édson e Hudson

17/01 – Jerry Smith

24/01 – Alexandre Pires

Guaratuba

Já em Guaratuba, os shows abertos ao público acontecem no Parque de Eventos, também nas sextas-feiras, a partir das 20h. Veja a programação!