Balada sertaneja

Zé Neto e Cristiano abrem nesta sexta-feira (27) a temporada de shows do Verão 2020 no Café Curaçao, em Guaratuba. Amigos de infância, os cantores sobem ao palco com seus grandes sucessos e também, com as canções do EP “Acústico de Novo”, lançado em 2019. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e são vendidos pelo site Disk Ingressos e em pontos de venda no comércio.

Pré-Réveillon

Um trio elétrico flutuante anima o público em terra e mar no Yatch Festival 2019, neste sábado (28), a partir das 17h, na Baía de Guaratuba. Vai ter queima de fogos, área para barcos e shows aquáticos com manobras de jet ski. Parte da renda arrecadada durante o evento vai para o Hospital Pequeno Príncipe. Informações (41) 99251-4500.

Boas energias

As bandas Melim e Lagum comandam a festa Good Vibes Sunset, em Guaratuba, no próximo domingo (29). Os shows acontecem a partir das 17h, durante o pôr do sol, no deck de frente para a praia do Café Curação, em Guaratuba. Entradas a partir de R$ 70.

Pagode romântico

Na segunda-feira (30) é a vez de Dilsinho, um dos maiores nomes do samba e pagode nacional, se apresentar no Litoral do Paraná. Ganhador do Prêmio Multishow 2019, Dilsinho faz show com início marcado para às 17h, no Café Curaçao. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 70, pelo site Disk Ingressos.

A noite é delas

Também na segunda (30), a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, conhecida pelos hits 10% e Medo Bobo, comanda a festa de pré-reveillon do Sunset Park, no Parque de Eventos de Guaratuba. No show as irmãs ainda contam com a presença do cantor e compositor MC Jottapê. A abertura dos portões está prevista para 19h. Ingressos custam a partir de R$ 70.

Vai, Safadão!

Wesley Safadão e o convidado Kvsh animam a gelara com a festa WS Sunset, uma das mais badaladas do país, pela primeira vez no Paraná. Será na quinta-feira (2) no Café Curaçao, a partir das 17h. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 70, no Disk Ingressos.

Punk e hard core

As bandas CPM 22, Sugar Kane e Dead Fish se juntam para um mega festival em Guaratuba. Três dos maiores nomes do antigo cenário punk e hard core do Brasil se apresentam no dia 2 de janeiro, no Parque de Eventos de Guaratuba. A abertura dos portões será às 19h. Ingressos custam a partir de R$ 60.