Escolas de Yoga de Curitiba oferecem aulas grátis por uma semana

O Festival da Felicidade está de volta a Curitiba este mês, e a sexta edição do evento irá pela primeira vez romper as divisas do Parque Barigui e ganhar a cidade. Desde o sábado (11), 23 escolas de yoga nos bairros da capital estão ofertando uma semana de aulas gratuitas para a população.

“Queremos ‘festivalizar’ a cidade toda, e este ano faremos esse piloto com os estúdios de yoga que oferecerão diversas modalidades da prática sem qualquer ônus para os interessados”, explica o idealizador do festival, Gustavo Arns.

No total, serão 202 aulas presenciais e mais 10 aulas online, das 6h da manhã até 20h da noite, disponíveis gratuitamente para o público entre os dias 11 e 17/11.

“Foi uma ideia do Gustavo no intuito de expandir esse movimento da yoga e para que as pessoas vivenciem não apenas uma experiência pontual no festival, mas que possam ter acesso à prática perto de suas casas“, diz a organizadora da iniciativa, a yogaterapeuta Claudia Rambir Vega, professora de Hatha e Kundalini Yoga. “Temos aulas em diversos bairros espalhados pela cidade, para atender todas as regiões — e até aulas online para atender quem não estiver em Curitiba “, completa.

O QUE É • A yoga é uma prática que surgiu na Índia há mais de 5 mil anos como uma disciplina espiritual. Define-se como toda a prática que tenha como objetivo a evolução do Homem em todos os aspetos da sua existência e envolve o bem-estar a todos os níveis: mental, físico, emocional e espiritual. Esta prática consiste na união do corpo e da mente ao que está à nossa volta.

Embora já seja popular há décadas, o aumento recente do interesse em práticas que promovem o bem-estar alavancou ainda mais a yoga.

Dentre os benefícios da yoga, estão o alívio do estresse, aumento na capacidade respiratória, melhor sono, redução de dores nas costas, aumento da força muscular e da flexibilidade, dentre outros, proporcionando melhoria do bem-estar geral e da qualidade de vida.

Estão participando do Festival da Felicidade as seguintes escolas de yoga:

Ananda Ganesha Yoga (Rua Dr. Brasílio Ferreira da Luz, 633 – Jardim das Américas)

Despertar Yoga (R. Panamá, 84 – Bacacheri),

Yoga do Riso (R. Raquel Prado, 265)

Yoga Amar Atma (Centro Cultural Bagozzi – Rua Calixto Razolini 78, Portão)

Nanak Ashram (Rua Doutor Aluízio França, 921 – Bigorrilho)

Sattara Yoga (aulas online)

Prisma Yoga e Terapias (Av. Ver. Toaldo Túlio, 483 – Santa Felicidade)

Yoga & Alinhamento (R. Schumann, 87 – Vista Alegre)

Yoga Santa Felicidade (R. João Budel, 774 – Butiatuvinha)

Yone Yoga (R. Carneiro Lobo, 468 – Sala 504, Praça do Japão, Batel)

Venâncio Filho Kundalini Yoga (aulas online)

Somos Yoga e Meditação (Rua Saldanha Marinho, 1643 – Sala 4 Bloco B – Praça da Espanha, Bigorrilho)

Samavêda Yoga e Filosofia (Av. João Gualberto, 1180 – Alto da Glória)

Hanami Yoga (Rua Dulcilia Sequinele Pinheiro, 202 – Boqueirão)

Pradeep Yoga Indiano (R. Voluntários da Pátria, 475. Cen / Av. São José, 680- Alto da XV)

Gandiva Yoga (Rua Paulo Graeser Sobrinho 722 – Mercês)

Espaço Yogue (R. Fabio de Souza, 449 – Santa Quitéria)

Dalmeet Kaur Yoga (Alameda Pres. Taunay, 665 – Batel, Curitiba)

Centro Pineal (Avenida Marechal Floriano Peixoto 5763 – Vila Hauer)

Curaqui (R. Raquel Prado, 1065 – Bom Retiro)

Casa Kandro (Rua Comendador Lustoza de Andrade, 489 – Bom Retiro)

Asa Yoga (R. Voluntários da Pátria, 475 – cj 2104 – Centro)

Buddhi Yoga (R. Ferdinando Darif, 400 – Campina do Siqueira)

Arya Yoga e Bem-estar (Av República Argentina, 1228 Sala 1401 – Água Verde)

👉🏼 Confira as modalidades e a lista completa de horários em https://www.festivaldefelicidade.com.br/aulas-de-yoga

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos