Empório São Francisco terá ‘breve retorno’ com festa neste sábado

Curitiba se prepara para uma viagem no tempo neste sábado (11), quando o Crossroads promove o “Especial Remember Empório São Francisco”. A partir das 20h, o bar resgata a atmosfera nostálgica dos “tempos de ouro” do rock n’roll curitibano, homenageando o saudoso Empório São Francisco, antigo reduto de roqueiros e boêmios da cidade.

O evento promete agitar a noite com apresentações de três bandas icônicas do cenário local: Relespública, Syd Vinícius e Anacrônica. Os ingressos estão à venda por R$ 25.

Relespública. Foto: Fabiano Ferreira / divulgação. Syd Vinicius. Foto: divulgação. Anacrônica. Foto: divulgação.

Com mais de duas décadas de estrada, a Relespública subirá ao palco para embalar o público com seus hits consagrados. Fábio Elias (vocal, guitarra), Emanuel Moon (bateria) e Ricardo Bastos (baixo) prometem um setlist recheado de sucessos como “Minha Menina”, “Nunca Mais” e “Garoa e Solidão”. A banda, que já pisou no palco do Rock in Rio e lançou um “MTV Apresenta”, é garantia de show de qualidade.

Não ficando atrás, a Syd Vinicius também marcará presença com seu rock autoral. Formada por Adriano Antunes (voz e violão), Vander Ferreira (bateria), Nonino Neto (guitarra) e Rodrigo Panzone (baixo), a banda nascida em 1996 já carrega no currículo o prêmio Saul Trumpet de Música de melhor grupo de rock. No setlist, não devem faltar hits como “Na Coreografia do Momento”, “A Mudança” e “Até o Fim da Festa”.

A Anacrônica, formada por Sandra Piola (vocal), Bruno Sguissardi (guitarra), Marcelo França (baixo) e Marcelo Bezerra (bateria), a Anacrônica encerra a noite de sábado performando clássicos do rock e sucessos autorais. O grupo, que conta com 13 anos de estrada, já lançou dois álbuns de estúdio, dois EP’s e alguns singles, tendo se apresentado em diversas cidades pelo Brasil, incluindo a abertura do show dos britânicos do Franz Ferdinand.

O Crossroads, localizado na Av. Iguaçu, 2310, no bairro Água Verde, será o palco desta noite de rock nostálgico. Para mais informações, os interessados podem acessar as redes sociais oficiais @barcrossroads no Facebook e Instagram. Vale lembrar que o evento tem classificação etária de 18 anos.

Serviço

Crossroads apresenta “Especial Remember Empório São Francisco”

Data: 11 de janeiro (sábado)

Horário: a partir das 20h

Endereço: Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde

Entrada: R$25

Classificação: 18 anos

Site oficial: www.crossroads.com.br

Redes sociais: @barcrossroads (Facebook | Instagram)