Faltando uma semana para a véspera de Natal, quem estiver em Curitiba neste fim de semana ainda pode aproveitar várias das atrações da programação natalina oficial da cidade.

Entre os destaques da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, a novidade é a Missa de Natal com o Padre Reginaldo Manzotti, que será realizada na rotatória do Centro Cívico, em frente à Prefeitura, às 17h deste sábado (17). Em uma celebração repleta de fé e emoção, o público e os fiéis poderão acompanhar o auto do nascimento de Jesus com as canções do sacerdote, cantor e compositor conhecido em todo o Brasil.

LEIA TAMBÉM:

>> Brinquedos, comida, estudos, dentes novos… Veja os pedidos da Árvore dos Sonhos

>> Sete dicas criativas para garantir uma ceia de Natal mais econômica

Ainda neste sábado acontece o show de luzes na estufa de plantas do Botânico, onde fica o Jardim dos Sonhos Ademicon. Serão três sessões: às 19h, 19h30 e 20h. Nesses três momentos, uma cenografia com luzes coloridas toma conta da estrutura de vidro e ferro.

Espetáculos

Espetáculos cênicos continuam na programação e estão entre as opções para o fim de semana, como a ópera Celebre a Vida – Um Natal para o Mundo Todo, que estreou na última quinta-feira no Memorial Paranista do Parque São Lourenço. Apresentada ao ar livre, a superprodução da Fundação Cultural de Curitiba é baseada no conto clássico de Natal do escritor Charles Dickens (1812-1870), sobre a história de um home rico, solitário e sovina que se transforma e muda a sua forma de ser, em um milagre na noite de Natal. A ópera terá apresentações no sábado e no domingo (18), às 21h.

Também no domingo acontece a última encenação do Auto de Natal na Ilha dos Poetas, no Passeio Público. O espetáculo será apresentado também no sábado, sempre às 19h30.

Outra atração se estenderá por mais alguns dias. O Rock’n Xmas no Hard Rock Café, com apresentações de bailarinos, coro de vozes, músicos e cantores, acontece de domingo a terça-feira (20), em duas sessões diárias, às 19h30 e 21h, finalizando com queima de fogos, na área externa do restaurante (Rua Buenos Aires, 50).

Natal nos parques e praças

Além dos espetáculos, parques e praças de Curitiba continuam com muitas opções. Ainda neste fim de semana é possível percorrer o Caminho de Luz da Ligga dos parques Náutico e Barigui (mediante agendamento ou utilizando as linhas especiais de ônibus). Na Praça Santos Andrade, continua a roda-gigante na Vila de Natal Electrolux. Na Rua das Flores, a decoração do Natal O Boticário; e na Praça Osório, os produtos e artesanatos da Feira de Natal.

Num passeio pela cidade, ainda é possível conhecer a bola de natal gigante da Praça Afonso Botelho (Praça do Athletico). E para as crianças, o Carrosel Veneziano e a Casa do Papai Noel Condor, no Passeio Público, e o Carrossel Marista no Parque Tanguá.