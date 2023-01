A dupla Gustavo Toledo e Gabriel fará nesta quinta-feira (14) a gravação do DVD Ciclos, na Rodeo Bar (BR-116, 4100 – Bacacheri), a partir das 22horas. O registro terá participação de artistas já reconhecidos pelo público, como Lucas Lucco e Guilherme e Benuto.

Os irmãos Gustavo Boeff Wilhelms (30) e Gabriel Boeff Wilhelms (24) atuam como dupla oficialmente há treze anos, entretanto, a parceria e afinidade musical vem de muito antes disto, pela influência dos pais. A família, desde que os artistas eram pequenos, frequentava CTGs, e eles tomaram gosto pela música.

O projeto surgiu inicialmente com a preparação para a gravação de um single, mas a ideia do DVD tomou forma por uma junção de vários fatores: “Fomos à Goiânia no início do ano conhecer um produtor musical, e nossa ideia era gravar uma música. Gostamos tanto do trabalho e da vibe do estúdio que voltamos decididos a gravar um EP de seis faixas. Foram cerca de oito meses para fechar estas músicas. Fomos muito criteriosos com a escolha do repertório. Só que, em questão de um mês, recebemos mais três músicas, que não tinha como não gravarmos. Então decidimos ampliar a estrutura, fazermos estas nove músicas e gravar um segundo DVD”, contou Gustavo Toledo.

Sobre a participação de Guilherme e Benuto. “Somos muito fãs e acompanhamos o trabalho deles, estão sempre nas playlists em nossos churrascos e no repertório dos nossos shows. Eles abraçaram o projeto e estão acreditando nisto junto com a gente”, conta Gustavo. “O Lucas Lucco conhecemos há bastante tempo, acompanhamos os shows e ele sempre nos recebe muito bem no camarim. Nós já gravamos uma música juntos. Ele é um cara que sempre se colocou a disposição para ajudar”.

Gustavo Toledo e Gabriel tem mais de 200 mil inscritos no YouTube, onde acumulam mais de 45 milhões de visualizações. No Instagram, somam mais de 110 mil seguidores, sempre com grande engajamento nas constantes publicações.

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia-entrada) + taxa adm. A casa abre as 20h e o show tem previsão de início para as 22h. Call-center Disk Ingressos (41) 33150808.