Dupla Álvaro & Daniel anima evento em Curitiba neste sábado

Neste sábado, dia 9 de dezembro, o Santuário Divina Misericórdia, situado no bairro Umbará, em Curitiba, será palco do 1º Encontro Regional de Campistas. Mais de mil pessoas são esperadas para esse evento que busca fortalecer a fé, a esperança e a espiritualidade por meio de uma programação especial que inclui música, pregação e oração. O evento contará com convidados especiais, como Astromar Braga, Irmã Zélia, Fernando Lopes, Frei Anderson e a dupla sertaneja católica Álvaro & Daniel. A proposta é oferecer um dia imersivo na fé cristã, promovendo a renovação e a celebração.

Segundo os organizadores do evento, este movimento da renovação carismática da igreja católica conta com 12 acampamentos de evangelização em Curitiba e Região, que juntos somam mais de 15 mil membros. A proposta é incentivar os participantes, chamados de campistas, a se reunirem em comunidades e passarem a ser mais atuantes em suas paróquias, promovendo encontros em locais tranquilos, que favoreçam para o desenvolvimento de atividades de reflexão, oração e vivências cristãs.

O Encontro Regional dos Campistas é aberto a participação de toda a comunidade, mediante taxa de inscrição. O objetivo é proporcionar um momento de reflexão, adoração e louvor ao santíssimo, em um dia imersivo na fé cristã.

Álvaro e Daniel. Foto: Divulgação Irmã Zélia – Encontro de Campistas no Santuário Divina Misericórdia, em Curitiba. Foto: Divulgação Encontro de Campistas no Santuário Divina Misericórdia, em Curitiba. Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO:

8h – 8h45: Acolhida Alvaro & Daniel

8h45 – 9h00: Oração da manhã (Frei Anderson e Astromar)

9h00- 10h00: Pregação Irmã Zélia

10h00-10h15: Animação Alvaro & Daniel

10h15-11h00:Intervalo

11h00-12h30:Missa

12h30-13h40: Almoço

13h40-14h00: Animação Alvaro e Daniel

14h00-14h30: Fernando Lopes

14h30-15h50: Pregação Astromar Fundamento do Acampamento

15h50-16h20: Intervalo

16h20-16h30: Volta preparação

16h30: Abertura Vem para Tenda – Frei Anderson / Astromar

16h45: Entronização Nossa Senhora – Frei Anderson / Astromar / Alvaro e Daniel

17h00: Pregação

17h40: Adoração- Frei Anderson / Astromar/Cantores/Padres/Pregadores

SERVIÇO: 1º Encontro Regional de Campistas

Data: 09/12/2023

Horário: Das 8h às 19h

Local: Santuário Divina Misericórdia, Estr. do Ganchinho, N° 570 – Umbará, Curitiba.

Ingressos: No site misericordia.org.br/campistas

Inscrições: 2º lote – R$ 100,00 / R$ 50,00 com 1Kg de alimento. Até 11 anos: Gratuito.

