Admirado por uma verdadeira legião de fãs, o tradicionalíssimo Fusca ganhou há alguns anos um dia especial para celebrar a sua história no Brasil. E quem gosta do simpático “besouro” pode ver de perto diversos modelos do carrinho, das mais originais antiguidades até aqueles customizados e fartamente equipados, em um dos eventos comemorativos do Dia Nacional do Fusca, celebrado no dia 20 de janeiro. O evento acontece neste sábado (21) e no domingo (22), no Seminário São José, no bairro Orleans, em Curitiba.

SÓ TEM CARRÃO! Os IPVAs mais caros do Paraná em 2023

O encontro dos fãs e a exposição de Fuscas de todos os tipos e seus derivados, como Kombi, Variant e Brasília, acontece das 13h às 18h deste sábado e das 07h às 17h de domingo. Quem quiser expor seu exemplar do carrinho que conquistou multidões paga uma taxa de R$30,00 (com doação opcional de 1kg de alimento), com entrada para motorista e acompanhante – valor para os dois dias do evento.

LEIA MAIS – Tem pré-carnaval em Curitiba neste fim de semana! Confira a programação

Já o ingresso para os visitantes sai por R$5,00, e é válido apenas para um dia – crianças até 12 anos e idosos acima de 65 anos não pagam entrada. A organização do evento disponibiliza um estacionamento para os visitantes, com valor será de R$20,00 por carro e R$15,00 por moto, que dá direito ao ingresso do motorista.

LEIA AINDA – Acidentes de trânsito danificam mais de 3 mil postes por ano no Paraná; Curitiba lidera batidas

Música, comida e soteio

Além da exposição dos veículos e da tradicional feira de peças, o evento conta com opções de alimentação e música ao vivo. E no domingo, o atrativo extra é o sorteio de equipamentos cobiçados pelos fãs dos Fuscas customizados – serão sorteados um teto solar, um vidro Safari (para-brisa basculante) e um quadro completo de suspensão.

Serviço

Evento Comemorativo ao Dia Nacional do Fusca

Sábado (21) – das 13h às 18h

Domingo (22) – das 7h às 17h

Local: Seminário São José – Rodovia BR-277 Curitiba – Ponta Grossa, 4505 – Orleans

Ingressos: R$ 5,00 ( crianças até 12 anos e idosos acima de 65 anos não pagam)

Estacionamento: R$20,00 por carro e R$15,00 por moto (dá direito ao ingresso do motorista)

Veja que incrível