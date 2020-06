O 24 de março não é só dia de São João. Nesta quarta-feira também se comemora o dia da árvore símbolo do Paraná e que dá nome à sua capital – Curitiba vem do termo guarani que significa “muito pinhão”.

Desde 2005, é nesta data que se comemora o Dia Nacional da Araucária. E para lembrar a data, o repórter fotográfico Lineu Filho, da Tribuna do Paraná, selecionou uma galeria de imagens lindas da árvore mais frondosa do estado.

VIU ESSA? – Se for necessário lockdown em Curitiba, terá de ser ‘cirúrgico’, diz infectologista da prefeitura

A data também serve de alerta. A mata de araucária é um dos ecossistemas mais ameaçados no Brasil. Por isso, um grupo de ecologistas protesta nesta quarta em frente à Assembleia Legislativa do Paraná contra o corte da espécie. Cerca de 3 toneladas de toras de araucárias foram levadas para o Centro Cívico para lembrar os nossos deputados e a sociedade da importância da preservação. As toras são de árvores derrubadas em Piraquara, na região metropolitana – as árvores eram ameaças de cair em cima de residências.

