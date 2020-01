Nos próximos dois sábados os apreciadores da planta suculenta poderão comprar a plantinha por um preço bem acessível. Nos dias 25 de janeiro e 1.° de fevereiro, a floricultura Esalflores promove a terceira edição do Festival das Suculentas em suas duas sedes. Primeiro na loja do bairro Rebouças e no sábado seguinte no Uberaba.

As suculentas serão vendidas a partir de R$ 3,90. Serão mais de 7 mil vasinhos de suculentas de variados estilos e tamanhos. Os participantes do festival também poderão receber dicas sobre o cultivo das plantas e auxílio de profissionais da floricultura para a montagem de terrários, que podem ser adquiridos no evento.

Serviço:

Sábado 25 de janeiro

Endereço: Unidade Esalflores no bairro Rebouças (Rua 24 de Maio, 1839)

Horário: das 08h às 19h

Sábado 01 de fevereiro

Endereço: Unidade Esalflores no bairro Uberaba (Av. Senador Salgado Filho, 5532)

Horário: das 08h às 19h

Mais informações: Pelo site www.esalflores.com.br, pelo Facebook (www.facebook.com/Esalflores) e pelo telefone (41) 3091-0403.