A alegria de um fim de semana com tempo bom em Curitiba tem tudo para aumentar ainda mais com a programação de graça da 37ª Oficina de Música. De acordo com a organização, doze shows ao ar livre estão no roteiro do evento musical que termina neste domingo (26). A maioria das apresentações ocorre no Passeio Público, no Centro da cidade. Passam pelo programa do local, no sábado (25), Jean Marie Olive e seu realejo, o grupo musical infantil Taque Tique Tá e ainda grandes orquestras como a de Cordas dos alunos da Oficina.

Oficina de Música de Curitiba termina neste fim de semana e tem programação de graça nos parques. Posted by Tribuna do Paraná on Saturday, January 25, 2020

+Viu essa? Fernando e Sorocaba fazem a festa no litoral com show e open churras!

Outros locais interessantes para aproveitar os dias de sol são o Oratório Bach, no Bosque do Alemão, que entra na programação da Oficina com um concerto de destaque neste sábado (25), às 15h, com a classe de professores da Oficina tocando obras solo para violino, violoncelo e flauta do compositor Johann Sebastian Bach.

Ainda no sábado, a noite será animada para quem passar pelo Centro Histórico. O Memorial de Curitiba recebe o grupo de metais, Bananeira Brass Band, às 22h.

+Pra curtir! Arvorismo e escalada divertem crianças de todas as idades em Curitiba!

Domingo no Belvedere

No domingo, duas atrações serão às 11h. O grupo Choro e Seresta se apresenta no Belvedere e o Coro juvenil do moinho da Universidade de Caxias do Sul faz o espetáculo Contrapontos, no Memorial de Curitiba.

Verão Curitiba

Com a parceria entre a Oficina e o Programa Verão Curitiba, duas apresentações se unem às diversas brincadeiras para a piazada. O Parque Bacacheri recebe o O Jazz Manouche e a MPB e o Parque Lago Azul, o grupo de choro com Julião Boêmio quarteto. Sempre às 15h30.

Além dos concertos, nestes locais têm opções com minipedalinhos em uma piscina inflável, brinquedo inflável com futebol de sabão, lona com água e sabão, circuito infantil de bicicleta, atividades esportivas com minivôlei, minifutebol, badminton, turnball (jogo com uma raquete e bolinha presa em um suporte), bumerangue, bets, frisbee, frescobol e peteca.

Programação da Oficina ao ar livre no fim de semana

Sábado, 25 de janeiro

Jean Marie Olive e seu realejo. Horário: 14h30 e às 17h30. Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Uma tarde com Bach. Classe dos professores da 37ª Oficina de Música de Curitiba. Obra solo para violino, violoncelo, flauta, do compositor Johann Sebastian Bach. Horário: 15h. Local: Bosque Alemão – Oratório Bach (R. Schubert, 175 – Vista Alegre)

Verão Curitiba. O Jazz Manouche e a MPB. Horário: 15h30. Local: Parque Bacacheri (R. Paulo Nadolny, s/n – Bacacheri)

Grupo Taque Tique Tá. Música para crianças. Horário: 16h. Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Apresentação da Classe dos alunos de choro da Oficina. Horário: 18h30. Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Show com Bananeira Brass Band. Horário: 22h. Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Domingo, 26 de janeiro

Conjunto Choro e Seresta no Belvedere. Horário: 11h. Local: Belvedere (Praça João Cândido – São Francisco)

Coro juvenil do moinho – Universidade de Caxias do Sul. No espetáculo Contrapontos. Direção musical: Cristiane Ferronato. Horário: 11h. Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Orquestra de Cordas da Oficina. Direção Musical: Enaldo Oliveira. Horário: 12h. Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Verão Curitiba. Julião Boêmio quarteto – Grupo de Choro. Horário: 15h30. Local: Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará)

Grupo Taque Tique Tá. Música para crianças. Horário: 16h. Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Banda Lyra Curitibana. Horário: 18h30. Local: Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro).