Curitiba revela lado sombrio em Tour Noturno: participações limitadas

O tour “Curitiba Sombria” está conquistando moradores e turistas ao revelar o lado obscuro da capital paranaense. Lançado em outubro de 2024, o passeio noturno se tornou um sucesso instantâneo e promete continuar encantando os curiosos em 2025.

A bordo de uma van, os participantes embarcam em uma jornada de duas horas pelo centro da cidade, guiados pela jornalista Luciana Penante. Com paradas estratégicas e surpresas ao longo do percurso, o tour mergulha nas histórias e lendas mais intrigantes de Curitiba.

Um dos pontos altos é a visita a um cemitério de cinzas, onde repousam personalidades locais. Para equilibrar o clima sombrio, o passeio termina com uma degustação de costela no coração da boemia curitibana.

Com vagas limitadas a 13 pessoas por sessão, o Expresso Curitiba Sombria sai aos sábados, às 19h e 21h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Disk Ingressos.

O Que Dizem os Participantes

O sucesso do tour é comprovado pelos depoimentos entusiasmados dos participantes. Samanta Mumic, turista de Joinville, descreveu a experiência como “a mais inusitada maneira de passar um sábado à noite”. Já a curitibana Mônica Grigoletti destacou como o passeio reavivou suas memórias de infância.

Para Kazé Dias, morador de Curitiba há 50 anos, foi “um dos passeios mais divertidos, loucos e tenebrosos” que já participou. Gabriel Antonio Farias ressaltou como o tour revela as diversas facetas da cidade, proporcionando uma experiência “profundamente enriquecedora”.

Mergulho na História Sombria

O Tour Curitiba Sombria apresenta mais de 30 “causos” da capital, abordando figuras conhecidas como Dalton Trevisan, o “vampiro de Curitiba”, e personagens marginalizados como Sipriana, acusada de bruxaria, e a travesti Gilda.

O passeio inicia nos fundos da Praça João Cândido e termina no restaurante Gato Preto, onde os participantes podem saborear a famosa costela da casa e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, veterano de 22 anos no local.

Luciana Penante, idealizadora do tour, esclarece que, apesar dos temas sombrios abordados, “não é um tour de terror físico, o medo fica por conta das histórias”. O passeio não é recomendado para crianças, mas promete uma experiência única para quem busca conhecer o lado menos conhecido da capital paranaense.

Com sua mistura de história, lendas urbanas e imersão cultural, o Tour Curitiba Sombria se consolida como uma opção imperdível para quem deseja explorar os segredos mais obscuros da cidade. Não perca a chance de ver Curitiba com outros olhos!

Serviço

Tour Curitiba Sombria

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: R$ 100 mais taxa da plataforma de vendas.

Vendas em: Disk Ingressos

Mais informações:

Redes: http://instagram.com/curitiba.sombria

Site: www.curitibasombria.com.br