Curitiba recebe super evento literário neste sábado (30)

Literatura, arte e cultura estarão em foco neste sábado (30), em Curitiba, na 1ª edição da Casa Literária, promovida pelo Nex Coworking em parceria com a Editora Arte & Letra. A partir das 10h, o tradicional jardim da Casa de Pedra receberá escritores locais e nacionais, além de outros grandes nomes da cena literária, para rodas de diálogos, lançamentos de livros, oficinas de criação e outras ações.

O festival contará ainda com uma feira de expositores locais, música e gastronomia. “Além de fomentar a literatura paranaense, a Casa Literária tem o objetivo de democratizar o acesso à arte e à cultura. Um dia inteiro dedicado a enaltecer a arte da escrita, com a participação de grandes autores locais e nacionais, em uma programação majoritariamente gratuita”, destaca André Pegorer, fundador do Nex Coworking, um dos idealizadores do festival.

Programação

A maior parte da programação oficial da Casa Literária, com curadoria do escritor e editor Thiago Tizzot, também idealizador do evento, será gratuita, incluindo Lançamentos de Livros, Mesas Literárias, Exposições e Atrações Musicais.

Para quem quiser conhecer novos trabalhos de grandes autores locais e nacionais, o evento vai promover uma série de lançamentos com sessões de autógrafos:

Revista Julia (11h);

“20 Etnias de Curitiba” (11h), de Diego Antonelli;

“Lição Invisível” (14h), de Luci Collin;

“De Onde Vem a Insônia” (16h), de Miguel Sanches Neto;

“O Maior Ser Humano Vivo” (16h), de Pedro Guerra.

Outro grande destaque do evento ficará por conta das Mesas Literárias, abertas ao público, com a participação de grandes nomes da literatura:

Diálogo 1 (10h30) – Celio Jamaica conversa com Andreia Gavita, com mediação de Daniele Rosa, sobre “A poesia da cidade, que corre ligeira e produtiva, ainda longe dos olhos do grande público, mas que precisa urgentemente ser lida”;

Diálogo 2 (14h) – Carlos Machado conversa com Bruno Karam, com mediação de Thiago Tizzot, sobre “Memória, música e literatura se misturam nesta conversa sobre as obras de Manoel Carlos Karam e Carlos Machado”;

Diálogo 3 (15h30) – Aline Brandalise conversa com Luiz Felipe Leprevost sobre “Curitiba é uma cidade de muitas caras. Escrever crônicas sobre ela não deve ser um trabalho fácil”; e

Diálogo 4 (17h30) – Julia Raiz conversa com Ronie Rodrigues, com mediação de Gisele Eberspächer, sobre “A literatura de invenção é uma marca da cidade e segue firme e a todo vapor na obra de Julia Raiz e Ronie Rodrigues”.

Para os fãs de rodas de leituras, a partir das 10h30 acontece uma atividade imperdível: Roda de Leitura de Contos de Dalton Trevisan com o Club Nomad. A Casa Literária vai proporcionar, também, a oportunidade para que os participantes conheçam o trabalho de diversos projetos, livrarias e editoras locais: Itiban, Vertov, Comala, Otake, Amora, Telaranha, Humaitá, Máquina de Escrever, Arte & Letra, Barbante, Magnolia Cartonera e Coletivo Era Uma Vez.

Oficinas

Para quem estiver em busca de aperfeiçoamento no universo literário, a Casa Literária vai promover duas oficinas inéditas. A primeira delas, a partir das 10h, organizada pela Amora Livros, e comandada pela premiadíssima escritora Giovana Madalosso, autora de obras como “Suíte Tóquio” e “Tudo Pode ser Roubado”, com o tema “Construção de Personagens”.

Já a segunda oficina, com edições em dois horários (14h e 16h30), será comandada pelo Ateliê Otake, que trará tudo sobre encadernação manual e costuras expostas. As atividades custam, respectivamente, R$ 350 e R$ 80.

Música e Gastronomia

Como todo bom evento precisa de música, a Casa Literária contará com apresentações da DJ Michelle Gutmann, além de shows do grupo Choro Cruzado, que toca a partir das 11h30, e do músico e compositor Pedro Afara, que sobe ao palco a partir das 18h. Para completar, o festival trará diversas opções de chopes, drinks, cafés e comidinhas fornecidos por grandes marcas do mercado curitibano: The Coffee, Pipoca da Dona Maria, Kitsune, Miscusi e Arte & Letra.

A 1º edição da Casa Literária acontece neste sábado, dia 30 de novembro, no Casa de Pedra (Al. Presidente Taunay, 130 – Batel), das 10h às 20h.