Curitiba recebe nos dias 26 e 27 de março a terceira edição do Smart City Expo, evento sobre cidades inteligentes considerado o maior do país em seu segmento. Durante os dois dias de atividades, 78 especialistas brasileiros e estrangeiros vão se juntar para debater e apresentar soluções e inovações para as cidades, para um público estimado em 10 mil pessoas.

Este ano, quem também estará presente é a jornalista Sonia Bridi, que fará uma palestra sobre o papel das cidades nas mudanças climáticas. A vinda da jornalista foi anunciada na última sexta-feira (6) pela iCities – empresa que organiza o evento com a chancela da FIRA Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba – durante o Café Smart, realizado no Campus Rebouças de Inovação e Aceleração (CRIA).

“Para nós, é uma satisfação contar com a presença de uma comunicadora com a vivência da Sonia Bridi, cuja atuação jornalística na China e andanças pelo mundo, especialmente antenada às mudanças climáticas, serão contribuições bastante relevantes à programação do congresso. Sonia se une ao urbanista Gil Peñalosa e mais de 70 palestrantes de todas as partes do mundo, para debatermos as soluções práticas para cidades inteligentes”, afirma o sócio fundador do iCities, Beto Marcelino.

Temas abordados

Sócios diretores do iCities, Eduardo Marques, Caio Castro e Beto Marcelino (ao centro) apresentaram as novidades do evento para 2020. Foto: Divulgação.

O Smart City Expo Curitiba tem como tema principal “Smart Cities in Action”, como explica um dos diretores da iCities, Caio Castro. “O congresso do Smart City Expo Curitiba 2020 terá cinco temáticas que dialogam com a proposta ‘Smart Cities in Action’. São elas Sociedade Inteligente e Cultura, sobre engajamento cívico; Viabilizando Tecnologias para Conectividade, relativa a tecnologias disruptivas; Modelos de Negócios Inovadores; Renovação do Espaço Urbano; e Governança e Revisão de Políticas Públicas”, detalha.

Para o também diretor da iCities, Eduardo Marques, o evento preza por trazer palestrantes de renome mundial para sua programação. “Nosso time de speakers de 2020, encabeçado pelo Gil Peñalosa e pela Sonia Bridi, se soma aos destaques das duas primeiras edições, em especial Bibop Gresta, CEO da Hyperloop que esteve conosco ano passado, e André Trigueiro, jornalista especializado em meio ambiente que agregou bastante informação aos congressistas em 2018. Nossa escolha por comunicadores é um reconhecimento à importância do jornalismo como disseminador de informações de grande interesse público”, resume Marques.

Prevenção ao Coronavírus

Para aumentar a segurança contra a transmissão de doenças como o novo coronavírus, os organizadores afirmam que adotaram medidas preventivas, entre elas, parcerias com autoridades de saúde, cuidados com a limpeza e circulação do ar do pavilhão do centro de eventos, além da disponibilização de sabonete antisséptico e álcool gel a 70%.

“Em caso de necessidade, poderemos fornecer máscaras para quem apresentar sintomas de rinite e resfriado. Teremos uma equipe médica a postos durante todo o evento, em ambulância preparada para qualquer emergência”, acrescenta Beto Marcelino.

SERVIÇO

Smart City Expo Curitiba 2020

Data: 26 e 27 de março de 2020

Local: Centro de Eventos Positivo

Alameda Ecologica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio – Curitiba

Informações e inscrições: www.smartcityexpocuritiba.com

Valor do ingresso (Congresso): 3º lote (de 2 a 27 de março)

Day Pass (válido para um dos dias) R$ 1125 e R$ 562,50 (meia)

Full Pass (válido para ambos os dias) R$ 1500 e R$ 750 (meia)