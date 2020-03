Nos próximos dias, renegociar as dívidas e contas atrasadas será mais fácil. A partir desta segunda-feira (9) em Curitiba, o “Feirão Limpa Nome” do Serasa vai oferecer negociações que podem chegar a um desconto de 98% nas dívidas. O feirão acontece até dia 29 de março e ainda vai sortear jantar com a cantora Daniela Mercury em Salvador (BA).

As negociações com o Serasa podem ser feitas na agência em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, 502, no Centro, o no site do feirão na internet. Para conhecer quais são as ofertas, o endividado pode fazer uma consulta de dívidas no site do Serasa.

Daniela Mercury. Foto: Célia Santos / divulgação.

LEIA TAMBÉM – Refis do IPVA: PR estuda forma pra inadimplentes pagarem imposto

Quem fizer o pagamento à vista pelo site concorre a um jantar exclusivo com a cantora Daniela Mercury em Salvador. Em Curitiba, mais de 572 mil consumidores apresentavam dívidas em dezembro de 2019.

Serviço

Feirão Limpa Nome

Data: de 9 a 29 de março

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 502 – lojas 2 e 3 – Edifício Curitiba Park Business | Centro