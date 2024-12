Curitiba ganha escultura mitológica de bronze em parque cartão-postal

Nesta quarta-feira (18), o Parque Tanguá será palco de um duplo evento que promete encantar os curitibanos. O prefeito Rafael Greca inaugurará, às 19h, a maior escultura em bronze ao ar livre da cidade: o Pegasus, um imponente cavalo alado da mitologia grega. Logo em seguida, às 19h30, o público poderá assistir à estreia do espetáculo “Natal do Coração”, uma superprodução que celebra o nascimento de Jesus Cristo.

A escultura monumental, criada pelos artistas plásticos Rafael Sartori e Edson Lima no ateliê do Memorial Paranista, impressiona por suas dimensões: 3,6 metros de comprimento e 4 metros de largura. Posicionada no centro do chafariz, em frente ao belvedere do parque, a obra promete se tornar um novo cartão-postal da capital paranaense.

O prefeito Rafael Greca destacou a importância da nova atração: “O Cavalo Pegasus, símbolo de força e transcendência, é uma obra monumental que enaltece o Parque Tanguá. Figura da mitologia grega, é um marco de liberdade, inspiração e da busca incessante pela excelência, que integrará a paisagem do Parque Tanguá e celebrará o legado cultural e artístico da nossa cidade”.

Natal do Coração: uma celebração artística

Após a inauguração da escultura, os visitantes poderão desfrutar do espetáculo “Natal do Coração”, uma produção da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) que ficará em cartaz até domingo (22), sempre às 19h30.

Com um elenco de 162 artistas, o espetáculo promete emocionar o público ao mesclar coral de anjos, performances e trechos poéticos para narrar a história do nascimento de Jesus. Dois arautos guiarão a plateia em uma jornada mágica, desde a Anunciação do Anjo Gabriel até o nascimento do Salvador.

A produção encerra a programação natalina da cidade com uma mensagem de fraternidade e amor, reafirmando Curitiba como referência cultural e detentora da maior programação gratuita de fim de ano do Brasil.