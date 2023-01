Inscrições para as mais de 8 mil vagas em 82 modalidades esportivas gratuitas foram abertas pela Prefeitura de Curitiba, na quarta-feira (25). No entanto, o alto volume de acessos fez com que o sistema ficasse indisponível no Portal Curitiba em Movimento, no mesmo dia.

Para quem ainda não conseguiu garantir sua vaga, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) informou, ainda na quarta-feira, que as inscrições serão reabertas no menor prazo possível e que reabertura será divulgada com antecedência. Já para as pessoas que conseguiram se inscrever, as vagas estão confirmadas.

Esportes e atividades oferecidas

Pelo Curitiba em Movimento, entre as práticas oferecidas estão hidroginástica, natação, ginástica, zumba, alongamento, musculação, basquete, pilates, surf, ciclismo, circo, skate, handbeach, handebol, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, xadrez e yoga.

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças e adolescentes, adultos jovens e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

Qualidade de vida

Segundo a Secretaria, os novos alunos se juntarão aos 25 mil que já fazem atividades físicas com as equipes da Smelj. As aulas recomeçam no dia 13 de fevereiro. “A expectativa de vida está aumentando, e precisa aumentar também a qualidade de vida. É importante viver mais e viver bem, com autonomia e com alto astral”, diz o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski.

Enquanto a retomada das atividades não acontece, alunos e futuros alunos não precisam ficar parados. Eles podem se exercitar nas praças e parques da cidade, além de participar dos aulões de ginástica abertos promovidos em sete centros esportivos da Prefeitura localizados em diferentes bairros da cidade.

