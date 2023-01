Quinta-feira (26/1)

19h – Capela Santa Maria – Concerto Mercosul Cultural, com Jaquelina Livieri (soprano) e Trio Jairo Wilkens (clarinete), Alexa Sanchez (fagote) e Clenice Ortigara (piano)

Ingressos (R$ 35)

19h30 – Teatro Cleon Jacques (Memorial Paranista) – Gabriel Schwartz, lançamento do álbum “Solo”. Grátis

20h – Guairão – Orquestra À Base de Corda convida Vanessa da Mata (Ingressos esgotados)

Sexta-feira (27/1)

12h30 – Capela da Glória – Recital de Alaúde

19h – Capela Santa Maria – Recital de Piano com Raphael Lusczcewski

19h30 – Teatro Cleon Jacques – Recital de violão solo com João Camarero

20h – Teatro Guaíra – BNegão, Danilo Caymmi e Orquestra À Base de Sopro

Cursos e espetáculos

A programação da Oficina de Música segue até 5 de fevereiro, com instrumentistas estrangeiros e destaques da cena nacional nas áreas de música erudita, antiga e MPB. Os espetáculos acontecem nos principais teatros e salas de concerto da cidade, em igrejas e oratórios, em parques e palcos itinerantes. Pelo menos metade da programação é gratuita.

Enquanto o público acompanha a programação musical, que vai da música medieval ao hip hop, os cursos acontecem durante o dia, reunindo os 1.200 alunos que vêm de todas as partes do país para ter aulas com conceituados professores dos mais diversos instrumentos. Os cursos também contemplam estudos de canto, ópera, composição, práticas de orquestras, entre outras modalidades inovadoras, como luteria, musicoteca, tecnologia e produção musical. A sede dos cursos é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná – campus Prado Velho.

