Curitiba Country Festival anuncia pausa e não terá edição em 2026

Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/02/26 20h47
Curitiba Country Festival não acontece em 2026 e anuncia reformulação
Foto: ix2Films/divulgação

Considerado o maior festival de música sertaneja do Paraná, uma nova edição do Curitiba Country Festival não acontecerá em 2026. Por meio de uma publicação nas redes sociais do evento, realizada nesta sexta-feira (13/02), a organização anunciou uma pausa neste ano.

De acordo com a postagem, a pausa é estratégica e acontece para planejar uma “edição histórica em 2027”, quando o Festival Country Festival celebrará duas décadas.

“Em 2026, o CCF fará uma pausa estratégica, dedicada ao planejamento e reposicionamento do festival. O objetivo é claro: preparar uma edição histórica em 2027, para celebrar a trajetória de 2 décadas, do público e da força que o evento construiu ao longo dos anos”, diz post.

Curitiba Country Festival

Em maio de 2025 foi realizada a 16ª edição do evento no Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O Country de 2025 reuniu atrações como: Luan Santana, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Clayton & Romário, Traia Véia e Brenno & Matheus, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Menos É Mais, Simone Mendes, Fernando & Sorocaba e Jeann & Julio.

