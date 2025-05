Curitiba Country Festival está chegando! Veja programação

Curitiba está prestes a receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Curitiba Country Festival 2025. A 16ª edição do maior festival de música promete agitar a capital nos dias neste sábado e domingo (24 e 25), reunindo grandes nomes da música sertaneja e eletrônica no Expotrade Convention Center.

Com mais de 30 horas de entretenimento, o CCF25 traz um line-up de peso, incluindo Luan Santana, Maiara & Maraisa, Wesley Safadão e Pedro Sampaio. A abertura dos portões está prevista para as 11h em ambos os dias, garantindo uma maratona musical para os fãs.

O evento, apresentado pelo Circuito Brahma, oferece três ambientes distintos para o público: Backstage, Camarote e Arena VIP. Cada espaço proporciona uma experiência única, desde open bar completo e serviços exclusivos no Backstage até a animada pista da Arena VIP.

Para os interessados em economizar, o festival disponibiliza a opção de Ingresso Solidário, com 45% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível. As vendas já estão abertas no site oficial e em pontos autorizados.

O Curitiba Country Festival não é apenas um evento musical, mas um verdadeiro movimento cultural. Desde 2007, o festival celebra a música sertaneja, impulsiona a economia local e une gerações de fãs.

A organização recomenda o uso de transporte público e fornece dicas importantes para os participantes, como chegar com antecedência e estar preparado para possíveis mudanças climáticas.

Programação:

Sábado (24/05)

Fernando & Sorocaba

Brenno & Matheus

Clayton & Romário

Wesley Safadão

Luan Santana

Pedro Sampaio

Domingo (25/05)

Jeann & Julio

Menos é Mais

Simone Mendes

Maiara & Maraisa

Murilo Huff

Traia Veia

Serviço

Circuito Brahma apresenta Curitiba Country Festival 2025

Realização: Opus Entretenimento, AME e Like Entretenimento

Datas: 24 e 25 de maio de 2025

Local: Expotrade Convention Center

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Ingressos: a partir de R$ 96,00 em até 12x

Patrocinador oficial: O Boticário

Promoção: RPC

Classificação:

** Nas áreas de Open Bar (Camarote e Backstage), permitida a entrada apenas de maiores de 18 anos.

** Na Arena Vip, permitida a entrada de 12 a 17 ANOS – Desde que acompanhados dos pais ou responsáveis.

**O modelo da autorização: http://bit.ly/modeloautorizacaomenor, o mesmo deve ser preenchido, assinado pelo responsável e entregue impresso no acesso ao show (evento). Mediante apresentação do documento de ambos.

** Menores de 12 anos não entram no evento, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Valores

Setores Passaporte:

Arena Vip: a partir de R$ 175,00+ taxas

Backstage: a partir de R$ 1.165,00+ taxas

Camarote: a partir de R$ 540,00+ taxas

Setores Sábado:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 96,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 770,00+ taxas

Camarote PROMOCIONAL: a partir de R$ 350,00+ taxas

Setores Domingo:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 96,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 770,00+ taxas

Camarote PROMOCIONAL: a partir de R$ 350,00+ taxas

Venda Online: https://curitibacountryfestival.uhuu.com

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria do Shopping Crystal • Com taxa de serviço

2º Piso do Shopping Crystal

Rua Comendador Araújo, nº. 731 • Quiosque no Piso L2

Batel • Curitiba • PR

Horário de funcionamento: segunda a domingo e feriados das 14h às 17h e 17h15 às 20h.

Bilheteria Local • Expotrade Convention Center • Somente no dia do festival

Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, nº 10454

Vila Amélia • Pinhais • PR

Horário de funcionamento: sábado (24/05) e domingo (25/05), das 9h às 22h.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras.

Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros de 1,99%.

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Meia Entrada/Descontos (somente para os setor Arena Vip ou Arena Vip – Passaporte):

50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos baixa renda comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros descontos:

70% de desconto no setor Arena Vip para Sócios Clube Opus, limitado a 1500 ingressos por dia de apresentação, sendo 02 por sócio. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus. *Esse desconto não é válido para o setor Arena Vip – Passaporte.

45% de desconto no setor Arena Vip para Ingresso Solidário, mediante a doação de 1kg de alimento (somente insumos não perecíveis) no dia do evento. *Esse desconto não é válido para o setor Arena Vip – Passaporte.

30% de desconto no setor Camarote para Sócios Clube Opus, limitado a 1500 ingressos por dia de apresentação, sendo 02 por sócio. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não cumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus. *Esse desconto não é válido para o setor Camarote – Passaporte.

30% de desconto no setor Backstage para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 300 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus. *Esse desconto não é válido para o setor Backstage – Passaporte.

Atenção:

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.