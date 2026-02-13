Maior rally de regularidade do mundo dá largada no Paraná neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O 32º Rally Transparaná, reconhecido como o maior rally de regularidade do mundo, começa neste domingo (15/02) em Guaíra, no oeste do Paraná. Mais de 400 veículos, incluindo jipes, motos e UTVs, percorrerão cerca de 2 mil quilômetros até 21 de fevereiro, cruzando pelo menos 120 municípios paranaenses até a chegada em Guaratuba, no Litoral.

A abertura oficial acontece neste sábado (14/02) no Centro Náutico Marinas, em Guaíra, com secretaria de prova, shakedown e briefing geral.

Ao longo do percurso, as cidades-sede de Guaíra, Umuarama, Maringá, Londrina, Siqueira Campos, Castro, Colombo, Curitiba e Guaratuba receberão as largadas e chegadas diárias, com programação aberta ao público e cerimônias de premiação. O rally também fortalece o Turismo Sobre Rodas, atraindo participantes de diversos estados brasileiros.

Além da competição esportiva, o Transparaná tem um caráter solidário. As cidades-sede receberão cestas básicas doadas pelos competidores. O evento é promovido por clubes e federações locais, com apoio governamental e da Polícia Militar do Paraná.

O percurso inclui disputas técnicas em diversas categorias para UTVs, motos e carros, além de modalidades como Trilha 4×4 e Peabiru Raid. A chegada final está prevista para 21 de fevereiro em Guaratuba, com cerimônia de premiação na Praia Central.