BNDES libera R$ 9,2 bilhões para obras em rodovias no Paraná

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 9,2 bilhões para obras nas rodovias do oeste e sudoeste do Paraná, sob responsabilidade da concessionária EPR Iguaçu S.A. O aporte viabiliza intervenções em 662 quilômetros de rodovias federais e estaduais que integram o lote 6 das rodovias que estão sob gestão privada, em um eixo considerado estratégico para a logística regional e para a ligação com países vizinhos.

Do total aprovado, R$ 8,6 bilhões serão captados por meio de debêntures incentivadas — títulos de dívida emitidos para financiar projetos de infraestrutura e que oferecem isenção de imposto de renda a pessoas físicas, o que amplia a atratividade para investidores. Outros R$ 605 milhões virão da linha Finem, modalidade de crédito de longo prazo do BNDES destinada a empreendimentos de maior porte.

Somados aos aportes próprios da concessionária, os investimentos via BNDES previstos nas rodovias do oeste e sudoeste do Paraná chegam a R$ 12,7 bilhões até 2034, com expectativa de geração de mais de 25 mil empregos diretos e indiretos.

O projeto contempla a duplicação de 462,4 quilômetros, ampliação de capacidade, modernização de traçados e implantação de dois novos contornos urbanos, em Lindoeste e Marmeleiro. Também estão previstas áreas de escape, viadutos, 31,4 quilômetros de faixas adicionais e 87,1 quilômetros de vias marginais.

O pacote inclui ainda passarelas, melhorias de acessos, pontos de ônibus, ciclovias, barreiras acústicas e passagens de fauna, além de dispositivos para contenção de produtos perigosos. A proposta é elevar os padrões de segurança e fluidez nas rodovias do oeste e sudoeste do Paraná, que concentram parte relevante do escoamento da produção agrícola rumo ao Porto de Paranaguá.

Obras nas rodovias do oeste e sudoeste do Paraná começam no 3º ano

Conforme previsto no contrato de concessão, as principais intervenções estruturantes devem ocorrer entre o terceiro e o nono ano de vigência do contrato. As primeiras frentes priorizam a duplicação de segmentos da BR-277, em Guarapuava e São Miguel do Iguaçu; da PR-280, em Pato Branco; e da PR-158, entre Pato Branco e Vitorino.

O contorno de Lindoeste tem entrega estimada para o quarto ano da concessão, enquanto o de Marmeleiro está projetado para o quinto ano. Segundo a concessionária, o financiamento aprovado não altera o cronograma nem as obrigações estabelecidas no capex regulatório.

A estruturação com recursos próprios e de mercado é prática consolidada em contratos de infraestrutura e concede previsibilidade ao fluxo de investimentos nas rodovias do oeste e sudoeste do Paraná, preservando o equilíbrio econômico-financeiro pactuado com o poder concedente.

Enquanto o ciclo de obras avança, a empresa mantém a operação dos serviços de atendimento ao usuário, com bases operacionais distribuídas ao longo do trecho concedido, ambulâncias de resgate e UTI móvel, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e viaturas de inspeção. O monitoramento é realizado por meio de Centro de Controle Operacional (CCO), com sistemas de controle de tráfego, painéis de mensagem variável e sensores meteorológicos.