Guitarrista é morto a facadas em Curitiba após discussão por ficha de fliperama

Um músico de apenas 25 anos foi assassinado a facadas na noite desta quinta-feira (12/02), em plena Rua São Francisco, região central de Curitiba. O crime ocorreu após uma discussão que começou dentro de um bar e teve como estopim uma ficha de fliperama no valor de R$ 5, segundo informações da Polícia Civil.

O jovem guitarrista estava acompanhado de amigos e um primo no estabelecimento que não teve o nome revelado oficialmente. Em determinado momento, decidiu comprar uma ficha para jogar em um dos fliperamas disponíveis no local.

“Quando então teria comprado uma ficha para jogar num fliperama dentro desse estabelecimento. As testemunhas relatam que teria dado problema nessa ficha no momento de ele jogar”, explicou a delegada Magda Hofstaetter, responsável pelo caso.

Ao perceber que a ficha não funcionou corretamente, o músico procurou os funcionários do bar para reclamar. O que começou como uma simples queixa evoluiu rapidamente para uma discussão mais acalorada. A situação escalou a ponto de o grupo de amigos acabar sendo expulso do estabelecimento.

No entanto, a confusão não terminou ali. Após a expulsão, o conflito continuou na calçada, em frente ao bar. De acordo com a delegada, um indivíduo que estava dentro do local saiu para a rua e partiu para a agressão física.

“Após essa expulsão, uma pessoa dentro do estabelecimento teria saído para a via pública, agredido uma terceira pessoa com um soco na região do olho e desferido uma facada na vítima, que veio a óbito no local”, detalhou a delegada.

O jovem guitarrista não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do crime e trabalha para identificar o autor da facada. Imagens de câmeras de segurança poderão ajudar a elucidar o caso.