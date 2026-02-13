Novo caveirão no Paraná? Governador revela detalhes de blindado para a Polícia Civil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sete veículos blindados estilo caveirão acabam de ser incorporados à frota da Polícia Civil do Paraná. A aquisição, anunciada pelo governador Ratinho Jr em vídeo publicado em suas redes sociais, deve chegar em breve como um reforço para as forças de segurança do estado. O veículo é importado do Canadá.

Dois veículos já estão a caminho do Brasil e devem ser entregues às polícias Militar e Civil em março. O investimento é de R$ 24,18 milhões.

As imagens divulgadas mostram um veículo de grande porte, com características imponentes: blindagem completa, pneus elevados e capacidade para transportar com segurança ao menos cinco policiais em seu interior, além de piloto e copiloto.

Foto: Reprodução/Instagram @ratinho_junior

O novo equipamento deve fortalecer operações especiais e atendimentos em áreas de risco, garantindo maior proteção aos agentes durante confrontos ou situações de alta periculosidade. A blindagem, ainda sem nível revelado, proporciona resistência a projéteis, fundamental para operações em ambientes hostis.

Três unidades são do modelo Senator MRAP (Veículo Blindado de Operações Táticas – VBOT), voltado a operações especiais de alta complexidade, com valor aproximado de R$ 4,2 milhões cada. Outras quatro são do modelo Senator APC (Veículo Blindado de Transporte), destinados ao transporte de tropas em operações de alto risco, ao custo estimado de R$ 2,8 milhões por unidade.

Os sete veículos são da fabricante canadense Roshel INC, fornecedora de agências internacionais de segurança. Entre elas estão a Homeland Security, a U.S. Customs and Border Protection e a NASA, além do Departamento de Defesa do Canadá e da Peel Regional Police, de Toronto.

Do total adquirido, quatro veículos serão destinados à PMPR, dois à PCPR e um à PPPR.

