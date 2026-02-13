Operação contra o tráfico acha dinheiro dentro de ralo no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar (PMPR) e a Polícia Penal (PPPR), realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Maré Brava no Litoral do estado. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, visando combater o tráfico de entorpecentes na região.

A ação teve início a partir de informações compartilhadas pela Delegacia de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Guaratuba, após investigações sobre um grupo envolvido com o tráfico de drogas no litoral paranaense.

Durante a operação, foram apreendidos oito aparelhos celulares e valores em dinheiro, alguns escondidos em ralos de imóveis em Matinhos. Cães farejadores auxiliaram na localização do dinheiro. Parte do material apreendido passará por análise técnica para dar continuidade às investigações.

A operação contou com o uso de aeronaves, drones e equipes especializadas das três forças policiais envolvidas. Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia para procedimentos de polícia judiciária. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e dar continuidade às medidas judiciais cabíveis.