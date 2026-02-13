CarnaRock 2026: Hard Rock Cafe mistura folia e rock em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você curte aquela guitarra rasgando e não abre mão do rock nem durante a folia? Então já pode anotar na agenda: o Hard Rock Cafe Curitiba preparou uma programação especial de Carnaval que vai fazer a cabeça dos roqueiros de plantão. O CarnaRock 2026 acontece entre os dias 13 e 16 de fevereiro com uma mistura bem interessante de rock’n’roll e clima carnavalesco.

Na sexta-feira (13/02), o “CarnaHorror” vai unir o clima da Sexta-Feira 13 com o espírito alternativo de Carnaval. E olha, vai ser uma experiência completa: além da música ao vivo, a casa terá ambientação temática, experiências sensoriais e até um drink exclusivo chamado Electric Blues. A casa vai funcionar das 19h à 1h e a proposta é que o público entre no clima e apareça fantasiado.

Já no sábado (14/02), o Hard Rock começa cedo com uma programação super família: o CarnaKids rola das 11h às 16h, com música ao vivo e recreação temática pensada para a criançada e adolescentes. Os ingressos para essa parte da programação custam R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos.

Mas atenção, casais roqueiros! À noite, o clima muda completamente com o CarnaLove, que une o espírito carnavalesco com uma celebração especial de Valentine’s Day. Vai ter decoração temática e shows das bandas Brega Boys e Square Grid. E tem mais: quem quiser garantir aquela camiseta ou acessório da marca, a loja física do Hard Rock está com uma promoção especial neste dia – na compra de duas peças, a segunda sai com 20% de desconto.

No domingo, 15, é dia de esquentar os motores para o feriado com o “Esquenta CarnaRock”. A programação vai contar com apresentações de Asgard Duo, Heart Sting, Minha Banda é Uma Festa e Gunner, que vão se revezar nos palcos ao longo do dia.

E finalmente, na segunda-feira, 16, chega o grande dia: o CarnaRock oficial começa às 11h com estrutura ampliada. As atrações vão se distribuir entre as áreas internas e o espaço do Jardim, com destaque para os shows de Supla e Autoramas. Para garantir a segurança de todo mundo, as ruas do entorno estarão fechadas. Bacana, né? O acesso ao espaço externo é gratuito, e a entrada no Hard Rock custa R$ 30.

Serviço

CarnaRock 2026

Dias: 13, 14, 15 e 16 de fevereiro

Local: Hard Rock Cafe Curitiba – Rua Buenos Aires, 50 – Batel

Valores: R$ 30,00 (exceto CarnaKids: R$ 20 crianças e R$ 40 adultos)