Carnaval no Paraná terá “casamento de viúva” na previsão do tempo

O Carnaval no Paraná será marcado por tempo instável, com duas frentes frias impactando o estado entre sexta-feira (13) e terça-feira (17). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o estado ficará dividido: a metade norte terá tempo mais estável, enquanto a metade sul enfrentará pancadas isoladas de chuva. É o velho ditado: Sol e chuva, “casamento de viúva”

Na sexta-feira (13), uma frente fria se aproxima do Sul do Brasil, elevando o risco de temporais no Paraná. A chuva deve começar no Oeste e Sudoeste antes de se espalhar, com volumes mais expressivos entre o Leste e o Litoral. As temperaturas cairão no Oeste, mas o resto do estado permanecerá abafado mesmo com chuva.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen explica que no fim de semana o tempo seguirá chuvoso na metade sul, com pancadas isoladas ao norte. Na terça-feira (17), uma nova frente fria trará mais instabilidade ao estado.

Alertas e riscos

O Simepar e a Defesa Civil emitiram alertas para riscos de tempestades intensas, chuvas fortes, rajadas de vento e granizo em várias regiões. Há previsão de acumulados de até 200 mm em 24h no sul do Litoral, com riscos de enxurradas, alagamentos e transbordamento de córregos.

A população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas por SMS ou WhatsApp. Para SMS, basta enviar o CEP para 40199. No WhatsApp, é preciso cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com o contato.