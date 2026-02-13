Bloco Rancho das Flores reúne 300 idosos em desfile na Marechal Deodoro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Trezentos foliões com mais de 60 anos vão colorir a Rua Marechal Deodoro neste sábado (14/2), no Carnaval de Curitiba. O tradicional Bloco Rancho das Flores, formado por idosos atendidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Espaços Conviver, será o quarto a desfilar na programação.

A concentração começa às 18h30, na esquina da Marechal Deodoro com a Rua João Negrão. O desfile está marcado para as 20h20, seguindo até a Praça Zacarias, ponto de dispersão. Este ano, 30 servidores aposentados da Prefeitura também participarão do bloco.

Tradição e inclusão no carnaval curitibano

Criado em 1989, o Rancho das Flores desfila na abertura do carnaval de rua de Curitiba desde 1990. Metade dos integrantes usará camisetas especiais e a outra metade estará fantasiada. A marcha oficial será “Velha Guarda”, a mesma que embalou o Baile de Carnaval de Salão para Pessoas Idosas realizado na última segunda-feira (9/2).

Entre os participantes está Leonir Lucinda dos Santos, de 92 anos, que faz parte do bloco desde sua criação. Dona Leonir tem uma longa trajetória no carnaval curitibano, tendo passado por diversas escolas de samba da cidade.

O Rancho das Flores integra o calendário anual de eventos voltados à população idosa de Curitiba, promovendo inclusão e fortalecendo vínculos sociais. O desfile deste sábado representa mais uma oportunidade para que os idosos ocupem os espaços da cidade com protagonismo e alegria.