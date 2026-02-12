Mercado Capão Raso e Rua 24 Horas têm programação especial de Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Mercado Municipal Capão Raso e a Rua 24 Horas, espaços administrados pela Urbanização de Curitiba (Urbs), oferecem programação especial para o fim de semana de Carnaval. No sábado (14/2), o Mercado Capão Raso promove atividades gratuitas para crianças, incluindo bailinho com DJ, pintura facial e desfile de fantasias. Já a Rua 24 Horas fez parceria com a Zombie Walk, que acontece no domingo (15/2).

No Mercado Capão Raso, a programação infantil ocorre das 14h às 18h, com bailinho, baladinha, danças e pintura facial. Às 15h haverá desfile de fantasias, seguido por fanfarra musical às 16h e brincadeiras e gincanas às 17h. Brinquedos infláveis estarão disponíveis das 10h às 18h. Nos dias 13 e 14 de fevereiro, o local também sediará sua tradicional feirinha mensal, com variedade de produtos.

A Rua 24 Horas, por sua vez, oferecerá promoções especiais para os participantes da Zombie Walk. O evento, que reúne personagens do universo do terror e da cultura pop, tem concentração marcada para as 9h na Praça Osório. Os “zumbis” terão acesso a descontos em estabelecimentos da Rua 24 Horas, como restaurantes, lanchonetes e lojas de vestuário.

O Mercado Capão Raso conta com 100 lojas de produtos variados, praça de alimentação, Sacolão da Família e Armazém da Família. O espaço permite integração com o Terminal Capão Raso através do cartão-transporte da Urbs. Já a Rua 24 Horas, recentemente revitalizada, oferece diversas opções gastronômicas e lojas de diferentes segmentos. O local também é o ponto inicial da Linha Turismo, que percorre 26 atrativos da cidade.

O Mercado Capão Raso funcionará no sábado (14/2), mas estará fechado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A Rua 24 Horas manterá seu funcionamento normal durante todo o período de Carnaval, das 9h à meia-noite.