Curitiba celebra 120 anos da Cini com salgados em forma de capivara

Curitiba se prepara para um sábado repleto de sabor e tradição. No próximo sábado (21), a capital paranaense será palco de um encontro especial entre dois ícones locais: a Cini Bebidas e a Yamashiro Pastéis. O evento, que celebra os 120 anos da fábrica de refrigerantes mais antiga do Brasil, promete encantar moradores e turistas com uma mistura única de gastronomia e história.

A estrela da festa será a capivara, animal que se tornou símbolo querido de Curitiba. Os visitantes poderão saborear duas criações exclusivas inspiradas no roedor: a “Capixinha”, uma coxinha em formato de capivara, e o “Capistel”, versão do tradicional pastel.

Quem comprar uma Capixinha ganhará uma Cini Framboesa de 200ml, enquanto os fãs do Capistel levarão para casa um Wimi de 200ml, ambos refrigerantes tradicionais da marca centenária.

Cada compra dará direito a um cupom para concorrer a uma capivara de pelúcia da Cini. O sorteio acontecerá no dia 23 de dezembro, pelo perfil oficial da marca no Instagram (@cinibebidas).

“Estamos muito felizes em celebrar nossa história junto aos curitibanos”, disse João Silva, diretor de marketing da Cini. “Esta ação une o sabor de nossos refrigerantes com a criatividade da Yamashiro Pastéis, tudo embalado pelo carinho que a cidade tem pelas capivaras.”

Serviço:

Promoção Especial na Feira da Ucrânia

– Compre uma Capixinha e ganhe um Cini Framboesa 200ml

– Compre um Capistel e ganhe um Wimi 200ml

– Cada compra dá direito a um cupom para concorrer a uma Capivara de pelúcia CINI

Local: Feira da Ucrânia

Data: Sábado, 21 de dezembro

Horário: A partir das 9h

Atenção: Promoção válida enquanto durarem os estoques!