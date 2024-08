Cultura na Praça garante diversão para a família em São José dos Pinhais

São José dos Pinhais realiza neste domingo (1º), na Praça do Verbo Divino, o tradicional evento “Cultura na Praça”. A festividade começará na tarde do domingo, logo após o tradicional Desfile Cívico-Militar, e promete muitas diversão e entretenimento aos moradores e visitantes.

O dia será repleto de atrações culturais e de lazer. A partir das 13h, acontece a exposição de automóveis antigos e personalizados. Também haverá sete food trucks disponíveis comercializando uma variedade de opções gastronômicas, que vão desde lanches rápidos até bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Para a criançada, a programação inclui uma Gibiteca e um camarim de pintura, oferecendo atividades criativas e educativas. A diversão continuará com uma série de atrações musicais no palco, confira:

O “Cultura na Praça” é uma ótima oportunidade para aproveitar um dia cheio de cultura, entretenimento e boa comida em um ambiente descontraído e familiar.

Data: 01 de setembro de 2024

Horário: 13 horas

Local: Praça do Verbo Divino (Rua Veríssimo Marques, n.º 55)

Entrada gratuita

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!