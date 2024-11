Costelada completa na Grande Curitiba vai celebrar a inclusão

O Coletivo Inclusão tem o prazer de anunciar a 1ª Costelada da Inclusão, um evento de confraternização, encontros e gastronomia regional, com o objetivo de celebrar a inclusão e arrecadar fundos para a manutenção de seus projetos e iniciativas sociais.

O evento acontecerá no dia 16 de novembro (sábado), a partir do meio-dia, na sede do Jockey Club de Fazenda Rio Grande, e promete reunir cerca de 1 mil pessoas entre amigos, familiares, entidades parceiras, figuras públicas e simpatizantes da causa. A organização otimizará tanto a área interna quanto externa do local para garantir o conforto de todos os participantes.

A gastronomia será um dos grandes destaques, com a tradicional Costela Fogo de Chão, acompanhada de farofa, linguiça e pão de alho, além de opções veganas. Um bar completo oferecerá bebidas como refrigerantes, sucos, cervejas e caipirinhas. Até o próximo sábado (09), o valor do ingresso é de por R$ 80 por pessoa.

Além da comida, os participantes poderão adquirir produtos do Coletivo Inclusão em uma estante especial montada no evento. A festa contará ainda com atrações musicais de peso, como o sertanejo Fabio Cezar, a dupla Rober e Ruan e as bandas de rock Acoustica e Delorean, proporcionando um clima festivo e animado para todos.

O evento é realizado com o apoio de patrocinadores e conta com a colaboração de um grupo de voluntários dedicados. Qualquer pessoa que apoie a causa pode se inscrever como voluntário e contribuir para o sucesso desta ação solidária.

Mães atípicas

Mães atípicas atendidas pelo Reencantando a Vida, projeto de Assistência Social desenvolvido pelo Coletivo Inclusão em Fazenda Rio Grande, irão participar da Costelada da Inclusão. Elas irão comercializar produtos fabricados nas oficinas de Gastronomia, Manualidades e Costura oferecidas pelo projeto, como compotas, granola artesanal e artesanato em tecido.

Foto: divulgação.

Criado em 2023 para apoiar mães atípicas que dedicam suas vidas ao cuidado de filhos e/ou netos com deficiência ou condições que demandam atenção e zelo constantes, o Reencantando a Vida tem proporcionado a essas mulheres um espaço de acolhimento e desenvolvimento, onde são convidadas a reconectar-se com suas aspirações e encontrar formas de conquistar independência financeira e satisfação pessoal.

Sobre o Coletivo Inclusão

Criada em 2013, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada a promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, de forma totalmente gratuita. Por meio de programas formativos de cultura e esporte, assistência às famílias atípicas, eventos, ações de empregabilidade e do Festival Inclusão em Cena, sensibilizamos a sociedade para a importância da diversidade e da inclusão.

Serviço

1ª Costelada da Inclusão

Data: 16 de novembro (sábado)

Horário: a partir do meio-dia

Local: Jockey Club de Fazenda Rio Grande – Rua Xingú, 765, Pioneiros

Patrocínio oficial: Jockey Club Fazenda Rio Grande, Supermercado Boza, Postos Mantra, Transportadora Nichele e Postos Pelanda

Ingressos pelo Sympla

Mais informações: (41) 9676-7587