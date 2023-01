O Café Curaçao divulgou a agenda de shows da temporada 2023. A primeira apresentação na tradicional balada de Guaratuba, no litoral do Paraná, será no dia 29 vde dezembro, com show da dupla Hugo & Guilherme. No dia 30, ainda em 2022, tem muito reggae e rock com Armandinho e Dazaranha, na festa de pré-reveillon.

No dia 3 de janeiro de 2023 Zé Neto & Cristiano dão às boas-vindas ao novo ano com um show na Arena do Café Curaçao. No dia 5 tem a apresentação do novo fenômeno da música sertaneja, a cantora Ana Castela e Dj Chris no Beat. E, seguida, dia 6 de janeiro, Jorge & Mateus voltam ao litoral após 6 anos para sua apresentação.

No dia 14 é a vez de MC Hariel, um dos destaques do cenário funk do Brasil, que faz sua estreia nas areias de Guaratuba. Para fechar o mês de janeiro em grande estilo, no último final de semana, o pagode do grupo Menos é Mais se apresenta no dia 27, enquanto dia 28 acontece a tradicional feijoada beneficente “Feijão da Fundação”, que chega em sua 20ª edição.

“A cada ano buscamos sempre fazer um verão mais emocionante que o outro. Estamos trabalhando muito para isso. É incrível sentir toda a energia do Café Curaçao e ver as pessoas felizes guardando momentos únicos que proporcionamos para elas. O público pode aguardar por uma das melhores programações de verão do Brasil”, revela Mac Lovio Solek, diretor da Prime e do Café Curaçao.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e www.blueticket.com.br e custam PISTA – a partir de R$60,00 (meia-entrada) + taxa adm / ÁREA VIP – a partir de R$120,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com a atração e setor e o pagamento pode ser feito em até 3x pelo cartão de crédito, PIX ou dinheiro. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível, ou um brinquedo em bom estado de conservação possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.