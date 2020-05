Fazer a manutenção de um veículo de tempos em tempos ou de qualquer outro equipamento é importante para evitar um estrago maior, certo? O mesmo acontece com a faxina da casa. Se não dermos aquela ajeitadinha básica todos os dias, no final de semana a casa estará um desastre! Essa dinâmica não é diferente no casamento. Se não fizermos “verificações de rotina” sobre certos assuntos, a probabilidade de nos desconectarmos como casal aumenta dramaticamente.

E isso não é nenhuma novidade. Que a comunicação entre o casal é fundamental para o relacionamento, todo mundo já sabe. Existem alguns assuntos específicos que devem ser discutidos na época do namoro, por exemplo. Na estressante fase dos preparativos para o casamento também é o diálogo que irá amenizar a ansiedade e manter o casal conectado. E no casamento, a conexão emocional só é possível quando os esposos expressam aquilo que sentem.

Para ajudar os casais a evitarem uma possível desconexão, trazemos com base em uma lista publicada no site norte-americano All Pro Dad, alguns assuntos sobre os quais é importante que marido e mulher conversem semanalmente. Confira:

Sentimentos

Pode ser uma tarefa difícil para algumas pessoas, mas expressar seus sentimentos de maneira honesta e aberta é fundamental dentro do casamento. Claro, para que esse diálogo seja saudável, é bem importante que cada um dos cônjuges veja o coração do outro como um lugar seguro, no qual podem confiar.

Para que isso aconteça, é preciso que os dois aprendam a ouvir verdadeiramente o outro, sem questionamentos ou expectativas egoístas. Conversem semanalmente sobre tudo o que sentem em relação ao outro e também à outras esferas da vida. Frustração no trabalho, saudades da família, medo de algo ou alegria por uma boa notícia. Partilhar esses sentimentos é simplesmente o mesmo que partilhar a vida acontecendo.

Amigos

Você conhece os amigos do seu cônjuge? Sabe o quanto esses amigos são importantes para ele ou para ela? As amizades são parte importante de nossas vidas e a relação conjugal não pode anular isso. Então, interesse-se pelas amizades de seu parceiro e pergunte como elas estão indo. Mesmo que vocês tenham um ao outro, todo mundo precisa de amigos com quem podem contar.

Finanças

As finanças da casa são um dos maiores responsáveis pelas discussões entre os casais. A vida é cheia de altos e baixos e com a vida financeira isso não é diferente. É preciso que marido e mulher aprendam a manter a calma nos momentos mais difíceis e isso só é possível com muito diálogo. Para se certificarem que estão sempre “na mesma página” em relação à organização financeira do lar de vocês, conversem sobre isso semanalmente.

Diversão

A rotina de um casal exige muita energia, esforço e dedicação de cada um. E isso, inevitavelmente, acaba gerando um pouco de estresse, tanto individual quanto conjugalmente. Façam o exercício de procurar não levar tudo isso tão a sério e simplesmente se divirtam juntos! Falem sobre o que faz vocês rirem e liberem a tensão de tempos em tempos.

Família

Pode ser que vocês já falem sobre a família de vocês boa parte do tempo, principalmente se vocês têm filhos. Mas talvez essas conversas tenham caído nas reclamações e até discussões sobre a educação dos pequenos. Procurem ter conversas semanais para dialogar com calma sobre os planos para o futuro da família, o amadurecimento de cada filho e seu desenvolvimento mental, emocional e espiritual. A família como um todo também tem suas necessidades e é o casal que deve estar atento a isso.

