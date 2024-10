Com ingressos no fim, Toquinho e Ivan Lins cantam nesta quinta em Curitiba

Toquinho e Ivan Lins chegam a Curitiba na próxima quinta-feira (17), a partir das 21h30, no Teatro Positivo – Grande Auditório. Com a participação especial de Camilla Faustino (que já acompanha Toquinho há alguns anos), o evento reúne dois dos grandes ícones da música brasileira, em uma apresentação inédita.

“É um encontro especial entre dois personagens da música brasileira, que celebra o que fizemos ao longo dessas últimas décadas, nesses 50 anos de trajetória. Ao lado da voz encantadora de Camilla Faustino, trazemos um show que explora diversas facetas. Unindo a amizade a nossa trajetória musical que marca a sua presença através de canções de sucesso, músicas que marcaram a vida e a memória das pessoas”, contou Toquinho.

Segundo o violonista, a ideia é “revisitar essas décadas de composições, destacando as obras mais emblemáticas de cada um, com um toque especial da Camilla, que acrescenta sua interpretação feminina e afinada, dando ainda mais cor a esse espetáculo. São momentos inéditos para o público e também para nós”, contou Toquinho.

Os dois artistas, com mais de 50 anos de amizade e colaboração, trazem suas heranças melódicas da Bossa Nova, criando uma atmosfera de sofisticação e simplicidade. A combinação de piano e violão promete celebrar a conexão que os une desde o primeiro encontro em 1971, até mesmo enquanto seguiram suas trajetórias individuais.

Durante o show, eles dividirão o palco, apresentando canções em conjunto e também individualmente. “Os momentos únicos que surgem no show são uma novidade também para nós. São improvisos que fazemos a partir de uma estrutura já bem estabilizada, construída ao longo das nossas experiências de vida, minhas e do Ivan. Sempre temos uma conversa leve e descontraída no palco, onde até os fatos já conhecidos e conversados com o público ganham nova vida pela forma como os abordamos em cada apresentação”, lembrou.

No repertório, os fãs podem esperar clássicos como “Tarde em Itapuã”, “Samba de Orly”, “Que Maravilha”, “Aquarela”, “Regra Três”, “Escravo da Alegria”, “O Caderno”, “Samba pra Vinicius”, “Quem Viver Verá”, “Madalena”, “Bandeira do Divino”, “Novo Tempo”, “Vitoriosa”, “Lembra de Mim”, “Começar de Novo”, “Aos Nossos Filhos”, “Desesperar Jamais” e “Cartomante”.

Além disso, o show contará com homenagens a Vinicius de Moraes e Tom Jobim, além de boas histórias sobre a amizade dos artistas, que prometem emocionar o público curitibano.

“É um encontro de gerações, onde o pano de fundo são as canções, as histórias e os momentos compartilhados. Isso é o que vai permanecer na memória de quem assistir ao espetáculo. É um show autêntico, em que cada música carrega uma história. Um espetáculo puramente musical”, finaliza Toquinho.

A realização é da Seven Experience, e os ingressos podem ser adquiridos pela Disk Ingressos.

Últimos ingressos

Os convites para a Plateia Premium, localizada no fosso da orquestra em frente ao palco, já esgotaram e as últimas entradas da Plateia VIP estão à venda em Disk Ingressos.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$120 (meia-entrada) a R$560 (inteira), de acordo com a modalidade e setor escolhido. Plateia VIP – R$230,00 (meia-entrada) e R$460,00 (inteira)/ Plateia Azul – R$180,00 (meia-entrada) e R$360,00 (inteira)/ Plateia Prata – R$160,00 (meia-entrada) e R$320,00 (inteira)/ Plateia Branco – R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira)/ Plateia Amarelo R$120,00 (meia-entrada) e R$240,00 (inteira).

Curitiba recebe sessão de cinema movida a energia solar; tem pipoca grátis

Durante a compra, os clientes poderão optar pela modalidade de ingresso inteiro ou escolher entre as opções de meia-entrada disponíveis, entre elas: Doador de Sangue, Estudante, Idoso, ID Jovem, PcD, Portador de Câncer, Professor, Clube Disk Ingressos, Clube Cult, Sócios Coritiba FC, Vacinados Covid, Associados OAB ou Clube Gazeta do Povo.

