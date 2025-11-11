Clássicos da música

Com ingressos esgotados, Curitiba terá sessão extra do concerto Rock por Arcos

Atualizado: 11/11/25 15h28
Orquestra de Curitiba anuncia nova apresentação do concerto Rock por Arcos
O sucesso foi tão grande que os ingressos para o concerto Rock por Arcos esgotaram na manhã desta terça-feira (11/11). Diante da alta procura, a Orquestra de Câmara de Curitiba anuncia uma sessão extra neste sábado (15/11), às 20h30, na Capela Santa Maria. Os ingressos estão à venda pelo site ZET.

As demais apresentações, na sexta-feira (14/11), às 20h, e no sábado (15/11), às 18h30, já estão com todos os lugares preenchidos.

Sob regência e arranjos de Gustavo Petri (SP), o concerto reúne versões de clássicos do rock mundial, de bandas como Pink Floyd, Metallica, Beatles, Nirvana, Guns N’ Roses, Led Zeppelin e Linkin Park. A proposta é transformar riffs e solos icônicos em interpretações conduzidas exclusivamente pelas cordas, em um diálogo potente entre o rock e a música de concerto.

O programa percorre diferentes fases e estilos do gênero do hard rock britânico ao metal sinfônico e ao grunge dos anos 1990, com 11 obras que marcaram gerações, como Final Countdown (Europe), What I’ve Done (Linkin Park), Eye of the Tiger (Survivor), While My Guitar Gently Weeps (The Beatles), Smells Like Teen Spirit (Nirvana) e The Unforgiven (Metallica).

Após a temporada de 2023, quando lotou a Capela Santa Maria em três apresentações consecutivas, Rock por Arcos retorna à temporada da Camerata Antiqua de Curitiba. Segundo o maestro Gustavo Petri, o projeto nasceu do desejo de traduzir a força do rock para o universo da música de câmara. “As cordas assumem todos os papéis, revelando a riqueza melódica e harmônica das composições. A orquestra de cordas tem toda a força necessária para o rock, e o rock contém material belíssimo para a música de concerto”, afirma.

Petri é diretor artístico e regente titular da Brasil Jazz Sinfônica, fundador da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos e tem passagens por importantes formações orquestrais do país, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Petrobras Sinfônica e Filarmônica de Manaus.

Serviço

Orquestra de Câmara de Curitiba apresenta Rock por Arcos

Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273)

Datas:
Sexta (14/11), às 20h – ingressos esgotados

Sábado (15/11), às 18h30 – ingressos esgotados

Sessão extra: sábado (15/11), às 20h30

Ingressos disponíveis pela plataforma ZET

