Santuário em Curitiba arrecada doações para Rio Bonito do Iguaçu

Nesta quarta-feira (12/11), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, está recebendo doações de alimentos não perecíveis durante todo o dia. A ação solidária acontece em paralelo às tradicionais novenas que ocorrem no local.

Para quem quiser contribuir, o ponto de coleta está montado no próprio Santuário, localizado na Praça Portugal, s/n. As doações podem ser entregues durante qualquer um dos 17 horários de novena, que acontecem das 6h às 22h.

Vale lembrar que, além das novenas, o Santuário celebra missas às 7h, 12h e 21h, todas seguidas de novena. É uma oportunidade de participar da celebração e ainda ajudar quem precisa.

Serviço

Doações: Alimentos não perecíveis

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praça Portugal, s/n, Alto da Glória, Curitiba

Quando: Quarta-feira (12 de novembro)

Horários das novenas: Das 6h às 22h (17 horários disponíveis)

Missas: 7h, 12h e 21h (seguidas de novena)

Informações: (41) 3253-2031