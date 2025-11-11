Ajuda a quem precisa

Santuário em Curitiba arrecada doações para Rio Bonito do Iguaçu

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 11/11/25 12h03
Foto: divulgação.

Nesta quarta-feira (12/11), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, está recebendo doações de alimentos não perecíveis durante todo o dia. A ação solidária acontece em paralelo às tradicionais novenas que ocorrem no local.

Para quem quiser contribuir, o ponto de coleta está montado no próprio Santuário, localizado na Praça Portugal, s/n. As doações podem ser entregues durante qualquer um dos 17 horários de novena, que acontecem das 6h às 22h.

+ Leia mais

Vale lembrar que, além das novenas, o Santuário celebra missas às 7h, 12h e 21h, todas seguidas de novena. É uma oportunidade de participar da celebração e ainda ajudar quem precisa.

Serviço

Doações: Alimentos não perecíveis
Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praça Portugal, s/n, Alto da Glória, Curitiba
Quando: Quarta-feira (12 de novembro)
Horários das novenas: Das 6h às 22h (17 horários disponíveis)
Missas: 7h, 12h e 21h (seguidas de novena)
Informações: (41) 3253-2031

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.