Curitibanos serão ouvidos sobre obra da Câmara nesta quinta

Curitiba ganhará uma nova casa legislativa nos próximos anos e os moradores da cidade poderão participar ativamente da construção desse projeto. Na próxima quinta-feira (13), das 9h às 17h30, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) abre as portas de seu auditório para uma oficina especial que discutirá as diretrizes do projeto “Uma Nova Casa Para os Curitibanos”.

A iniciativa busca ouvir diretamente os cidadãos sobre suas expectativas para o Complexo da Nova Sede da CMC. Estão convidados a participar moradores e empresários que vivem ou trabalham no entorno da Câmara, funcionários do Legislativo e qualquer pessoa interessada em contribuir com o futuro espaço.

A programação foi estruturada para garantir ampla participação. Durante a manhã, os participantes assistirão a palestras informativas sobre o projeto. Já no período da tarde, após o almoço, a dinâmica se transformará em trabalho colaborativo, com a divisão dos presentes em seis grupos temáticos.

Cada grupo contará com mediadores que orientarão discussões específicas sobre temas essenciais como acessibilidade, sustentabilidade, preservação do patrimônio e possíveis usos para o novo espaço público. As sugestões e recomendações coletadas durante toda a jornada não ficarão apenas no papel – elas serão incorporadas como subsídio técnico e social para a elaboração do edital do concurso de arquitetura.

O concurso, anunciado no mês passado pelo presidente da Câmara, Tico Kuzma (PSD), conta com o apoio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PR). Todas as contribuições da oficina serão consolidadas em um relatório técnico que integrará o processo de formulação do edital.

De acordo com o cronograma preliminar apresentado pela instituição, as obras do novo complexo legislativo devem começar em 2027, dando início a uma nova fase para a representação política da capital paranaense.