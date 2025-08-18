Cinemateca de Curitiba exibe filmes raros em formato original de 35mm

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Cinemateca de Curitiba proporcionará ao público uma experiência cada vez mais rara nos dias atuais: assistir a filmes projetados em película 35 milímetros, como era o cinema antes da era digital. Única sala do Paraná e uma das poucas no Brasil equipada para esse tipo de projeção, a Cinemateca selecionou três obras-primas do acervo para exibições gratuitas no fim de semana.

As sessões especiais trazem produções da França, Itália, Alemanha e Argélia, todas pertencentes ao acervo próprio da Cinemateca, em uma oportunidade única para os amantes do cinema.

A mostra começa na sexta-feira (22), às 19h, com “Z”, dirigido por Costa-Gavras. O longa franco-argelino, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, retrata o assassinato de um político encoberto por uma rede de corrupção e é considerado um marco do cinema político mundial.

No sábado (23), também às 19h, será exibido “Casanova e a Revolução”, adaptação do romance “La Nuit de Varennes”, de Catherine Rihoit. O filme de Ettore Scola acompanha um grupo de viajantes que percorre o mesmo trajeto feito por Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa. A obra traz no elenco o francês Jean-Louis Barrault e o italiano Marcello Mastroianni.

Para encerrar a Seleção 35mm, no domingo (24), às 18h, a Cinemateca exibe “Fitzcarraldo”, clássico de Werner Herzog filmado em Manaus e na Amazônia peruana. O longa narra a saga de Brian Sweeney Fitzgerald, um visionário que sonha construir um teatro de ópera no coração da floresta. Protagonizado por Klaus Kinski, o filme rendeu a Herzog o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes.

A magia da película

Desde a invenção do cinema, no fim do século 19, até o início dos anos 2000, os filmes eram rodados e distribuídos em película, sendo o formato 35 mm o mais popular. O processo analógico de fazer cinema é completamente artesanal: a imagem é gravada quimicamente em um filme fotográfico sensível à luz e projetada pela passagem de luz através da película.

Diferentemente das projeções digitais atuais, a exibição em película exige a presença de um projecionista. As sessões da mostra Seleção 35 mm serão conduzidas por Francisco Amancio, técnico de cinema da Fundação Cultural de Curitiba desde 1985.

“Quanto mais exibições, mais tempo de vida útil o filme em película ganha. Isso prolonga a qualidade do acervo”, explica Francisco.

A Cinemateca de Curitiba possui um tesouro cinematográfico: preserva mais de 7 mil filmes de diversas épocas e formatos, além de uma biblioteca especializada e outros materiais relacionados ao cinema.

Serviço

Cinemateca de Curitiba

Endereço: R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Sexta (22/8), 19h

Z (França/Argélia, 1969), de Costa-Gavras

Sábado (23/8), 19h

Casanova e a Revolução (Itália/França, 1982), de Ettore Scola

Domingo (24/8), 18h

Fitzcarraldo (Alemanha, 1982), de Werner Herzog