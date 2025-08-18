Granizo e ventos de até 100 km/h devem atingir o Sul; e o Paraná?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A semana começa com um alerta para quem mora no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão que está se aprofundando promete trazer bastante instabilidade para a região, com ventos que podem chegar a 100km/h em algumas áreas do litoral gaúcho, segundo alerta da Defesa Civil.

O acumulado de chuva entre segunda e terça em algumas áreas pode chegar a 150mm, caindo de forma rápida e pontual. Isso significa um risco bem grande de alagamentos no Rio Grande do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um alerta laranja – que indica perigo iminente – para ventos costeiros no litoral gaúcho e na costa sul de Santa Catarina. Existe até risco de dunas avançarem sobre construções. Essas condições devem permanecer das 18h de terça até as 21h de quarta.

Vale lembrar que no fim de julho, um ciclone extratropical já causou estragos no Rio Grande do Sul, com ventos que chegaram a 105km/h em Porto Alegre. Com essa velocidade, a ventania consegue provocar destelhamentos, derrubar estruturas e causar desligamentos de energia. Na ocasião, mais de 400 mil clientes gaúchos ficaram sem luz.

E como fica o resto do Brasil?

Também estão previstos vendavais para Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Na região de fronteira, do MS até o Acre, devem ocorrer chuvas com pancadas isoladas ao longo da semana.

Na área central do país, incluindo a maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste, o tempo deve seguir firme, com temperaturas bem altas – em Cuiabá, por exemplo, os termômetros podem marcar até 38ºC.

No litoral brasileiro, a previsão é de tempo nublado ou com sol entre nuvens na maior parte da costa, com exceção do sul da Bahia. Já no extremo norte (Roraima e partes setentrionais do Amazonas, Pará e Amapá), o calor combinado com a alta umidade provoca chuvas todos os dias.