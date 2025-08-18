Trecho da Avenida Visconde de Guarapuava vai mudar de sentido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta terça-feira (19), ruas do bairro Alto da XV, da Regional Matriz, terão alteração de sentido. Se você costuma circular pela região, fique atento às mudanças que vão impactar seu trajeto diário:

A Avenida Visconde de Guarapuava (pista da direita) passa a ter sentido único de circulação da Rua Padre Germano Mayer para a Rua Schiller.

A Avenida Visconde de Guarapuava (pista da esquerda) passa a ter sentido único de circulação da Rua Schiller para a Rua Padre Germano Mayer.

A Rua Schiller passa a ter preferência de tráfego em relação a Avenida Visconde de Guarapuava.

+ Leia mais Calor fora de época em Curitiba? Previsão do tempo indica frente fria chegando

A mudança é iniciativa da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), que busca organizar melhor a circulação de veículos naquele trecho e, principalmente, aumentar a segurança dos pedestres que transitam pela área.

Para facilitar a adaptação dos motoristas, agentes de trânsito estarão posicionados na região orientando o fluxo nos primeiros dias. Vale lembrar que, em caso de forte chuva ou garoa, a alteração poderá ser adiada.

Intervenções como essa não acontecem do nada. Antes de qualquer mudança no trânsito de Curitiba, a SMDT realiza estudos técnicos detalhados que analisam não só o fluxo de pedestres, mas também o impacto do tráfego na região.

Essas análises são baseadas tanto no monitoramento constante realizado pela Secretaria quanto nas solicitações que chegam através da Central 156, do programa Fala Curitiba e outros canais de comunicação da Prefeitura com os cidadãos.