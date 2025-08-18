Calor fora de época em Curitiba? Previsão do tempo indica frente fria chegando

O fim de semana foi marcado por temperaturas acima da média, principalmente no Norte e Noroeste do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda (18) e terça-feira (19) devem continuar com as temperaturas em elevação por todo o Estado, mas após a passagem de uma frente fria na noite de terça, uma massa de ar frio no Sul do Brasil fará com que as temperaturas retornem à média do mês de agosto no Paraná. As temperaturas abaixam por alguns dias, e sobem novamente até o próximo fim de semana.

Nesta segunda-feira (18), as temperaturas máximas podem chegar a 34°C e 35°C no Noroeste, em cidades como Loanda, Querência do Norte e Paranavaí. O calor segue acima dos 30°C no Norte, Oeste e Sudoeste: em Maringá pode chegar a 33°C; em Londrina, Cambará, Andirá e em Capanema pode chegar a 32°C; em Foz do Iguaçu a temperatura deve bater os 31°C; e em Cascavel chega a 30°C.

Já nos Campos Gerais a máxima não passa de 25°C, no Centro-Sul não passa de 24°C, na RMC a máxima não passa de 22°C, e no litoral não passa de 20°C.

“Cidades que ficam entre o Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e principalmente no Litoral, não acompanham essa elevação da temperatura na mesma proporção, pois ainda fica com bastante nebulosidade na região das praias até a Serra do Mar, e a RMC terá um amanhecer com nevoeiros. Dessa forma, o sol não aparecerá tanto para esquentar”, detalha Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar. Não há previsão de chuva no Paraná nesta segunda-feira, apenas a possibilidade de chuvisco ocasional no Litoral.

Na terça-feira (19) as temperaturas sobem ainda mais por todo o Estado, e o Noroeste segue como a região mais quente do Paraná. Será um aquecimento pré-frontal expressivo mas, a partir da noite, uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e trará chuvas a partir da área de divisa com Santa Catarina e de fronteira com países vizinhos. A chuva se espalha para as outras regiões paranaenses entre a madrugada e a manhã de quarta-feira (20).

“Apesar da elevação nas temperaturas ao longo destes dias, não chega a configurar uma situação de veranico ou onda de calor, pois elas são caracterizadas por tempo seco. O que ocorre é um aquecimento antes de chegada de frente fria, afinal já ocorre chuva na noite de terça-feira (19) e principalmente na quarta (20) com a atuação desse novo sistema frontal sobre o Estado do Paraná, o que quebra a situação de bloqueio atmosférico em todo o Sul do Brasil”, explica Jacóbsen.

Efeito Gangorra na previsão do tempo para Curitiba?

Após a passagem da chuva, uma massa de ar frio no Sul do Brasil deixará o ar menos aquecido no Paraná e, na quarta-feira (20), as temperaturas terão um leve declínio. As máximas devem ficar perto de 26°C no Noroeste – mais próximas da média para o mês de agosto. Na quinta (21) as temperaturas voltam a subir.

A gangorra nas temperaturas fica mais impactante nas áreas mais quentes. Em Umuarama a máxima nesta segunda (18) pode chegar a 33°C, na quarta (20) vai a 24°C, e na quinta (21) já sobe para 28°C. No fim de semana, novamente, pode passar dos 30°C. No Centro-Sul a diferença é mais sutil: Guarapuava pode chegar a 23°C nesta segunda (18), não passa de 21°C entre terça e quarta (20), chega a 25°C na quinta (21) e aos 27°C no fim de semana.

Como fica o tempo na região de Curitiba?

Já na região Leste, que não terá elevação tão expressiva nas temperaturas no início da semana por conta da nebulosidade, o calor só chegará depois da frente fria. Na capital a máxima não passa dos 20°C segunda e terça (19), pode ir a 22°C após a passagem da frente fria na quarta (20), na quinta (21) já vai a 25°C e fim de semana começa a chegar próximo de 30°C. Em Paranaguá as máximas também não passam de 20°C até terça (19), sobem para 23°C a partir de quarta (20) e até o fim de semana podem passar dos 30°C.

