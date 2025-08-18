Pela 1ª vez em Curitiba, feira de negócios locais reúne 60 empreendedores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Santa Felicidade vai mostrar todo seu potencial empreendedor neste fim de semana. A Feira do Negócio Local, evento já consagrado em outras cidades, chega à sua 50ª edição e estreia na capital paranaense, trazendo o que há de melhor da cultura e culinária italiana do bairro mais saboroso de Curitiba.

E olha, a gente conversou com quem já participou e sabe do que está falando. A cooperada Maria Isabel Farias foi expositora na edição de São José de Pinhais em 2024 e conta como foi a experiência: “Eu não tenho palavras para descrever o que foi participar dessa feira. Evento com atrações, superorganizado, estruturado e cheio de marcas que representam a nossa comunidade.”, destaca Maria Isabel.

A piazada também vai se divertir! Tem oficina de artes e robótica, espaço para desenhos e, pela primeira vez em Curitiba, a participação dos personagens Ailogs, que prometem fazer a alegria da criançada.

O evento começa cedinho, com um Passeio Ciclístico organizado pela De Roda, percorrendo os principais pontos turísticos de Santa Felicidade. A largada é às 8h no Bosque São Cristóvão, local que depois recebe o evento oficial a partir das 10h, com atrações até as 22h.

E tem programação pra todo gosto! Durante o dia inteiro, o público vai poder curtir apresentações culturais como o Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro, a Fanfarra da APAE, a Banda do Corpo de Bombeiros do Paraná, o grupo de dança Next Move, o Coral da ONG Minha Vida Mudou, a dupla Theo e Luca, o espetáculo teatral da Madame Virgulina, além do encerramento com a banda D’ Folks Southern Rock.

Agora, deixa o sorriso escapar, porque a praça de alimentação vem com tudo! Vai ter frango com polenta (essa é clássica!), o tradicional churrasco com salada – que é servido sempre nos eventos do Bosque -, além de hambúrguer, pastel, crepes, churros, sorvete, pipoca e muito mais pra ninguém ficar de barriga vazia.

“A comunidade de Santa Felicidade terá a oportunidade fazer negócios, se divertir e conhecer um pouco mais da cultura cooperativista num único dia, num formato de evento que é inédito na cidade de Curitiba”, afirmou o diretor administrativo, Marcelo Cestari.

Esse evento tem história! Criada em 2009, a Feira do Negócio Local já faz parte do calendário de várias cidades e é um reflexo vivo dos valores cooperativistas, incluindo o incentivo ao desenvolvimento do comércio local. Nesses 16 anos, a Feira já reuniu quase 400 mil visitantes e 4,8 mil expositores. Números que impressionam, né?

E tem mais: este ano, o evento acontece dentro das comemorações do Ano Internacional das Cooperativas instituído pela ONU para reforçar a importância de modelos econômicos sustentáveis e humanos, com o tema “cooperativas constroem um mundo melhor”.

A primeira edição de 2025 aconteceu em julho, na cidade de Blumenau. As próximas serão realizadas em Nova Trento, em setembro, e em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, em outubro.

8h30 às 10h – Passeio Ciclístico

– Passeio Ciclístico 10h às 10h20 – Abertura oficial

– Abertura oficial 10h20 às 10h50 – Fanfarra APAE Curitiba

– Fanfarra APAE Curitiba 11h às 11h30 – Grupo Next Move

– Grupo Next Move 11h30 às 11h50 – Coral da Ong Minha Vida Mudou

– Coral da Ong Minha Vida Mudou 12h às 13h30 – Theo e Luka

– Theo e Luka 13h30 às 13h45 – Circo Center

– Circo Center 14h às 15h – Banda do Corpo de Bombeiros do Paraná

– Banda do Corpo de Bombeiros do Paraná 15h às 15h40 – Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro

– Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro 16h às 16h50 – Madame Virgulina

– Madame Virgulina 17h às 18h – Coral Folclórico de Santa Felicidade

– Coral Folclórico de Santa Felicidade 18h15 às 20h – Eder e Vinicius

– Eder e Vinicius 20h30 às 21h50 – D’ Folks Southern Rock

A feira será no Bosque São Cristóvão – R. Margarida Angela Zardo Miranda, 188, Santa Felicidade. A entrada e o estacionamento são gratuitos.