Aeroporto em região estratégica tem pista reformada no Paraná

Um investimento de R$ 5,7 milhões transformou a estrutura aeroviária de Campo Mourão, no Centro-Oeste paranaense. A nova pista do Aeroporto Municipal Coronel Geraldo Guia de Aquino foi inaugurada na sexta-feira (15) pelo governador Ratinho Junior, em obra que busca fortalecer o sistema de aviação regional do Estado.

A reforma contemplou o recape de 1,4 quilômetro da pista de pouso e decolagem, além da implantação de área de manobra, taxiway e pátio de aeronaves. Ao todo, foram realizadas obras de revestimento asfáltico em mais de 49 mil metros quadrados.

“O aeroporto de Campo Mourão está sendo modernizado para atender às demandas de aviação agrícola, de aviação executiva e de transporte aéreo de órgãos, que o Paraná é líder nacional. Investimentos como este atraem negócios para a região, fortalecem a economia regional e, mais importante, ajudam a salvar vidas”, afirmou o governador Ratinho Junior.

A obra resulta de uma parceria entre Estado e município. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil) investiu R$ 5 milhões na reforma, enquanto a prefeitura de Campo Mourão complementou com R$ 705 mil.

Mesmo sem operar voos comerciais regulares atualmente, o terminal registra aproximadamente 800 embarques e 700 desembarques por ano, entre operações executivas, agrícolas e atendimentos médicos emergenciais.

A nova estrutura também abre caminho para a formação de mão de obra especializada no setor. “Existe uma grande demanda por este tipo de trabalho e queremos usar esta área para instalar oficinas de aviões e drones. Isso vai ajudar a capacitar os trabalhadores da região e gerar renda”, destacou o governador.

“Campo Mourão é uma cidade de vocação logística, onde há um importante entroncamento que liga o setor produtivo com diversas regiões do Estado. O investimento no aeroporto, integrado aos aportes em infraestrutura viária, é importante para a economia local e para o desenvolvimento regional”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O terminal de passageiros também foi renovado. A estrutura anterior, dos anos 1960, não comportava mais a demanda atual. Com investimento municipal de R$ 2,8 milhões, a nova estação proporciona mais conforto aos usuários.