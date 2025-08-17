Familiares de vítimas da Enaex se reúnem com a Defensoria Pública nesta segunda

Familiares dos nove funcionários que morreram durante a explosão na empresa Enaex, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, se reunirão nesta segunda-feira (18) com a Defensoria Pública do Paraná para tirarem dúvidas sobre os direitos de cada um diante de uma tragédia como a registrada na terça-feira (12).
De acordo com a empresa, essa iniciativa é totalmente da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e não da Enaex. Conforme divulgado pela Sesp, o objetivo é explicar as famílias a maneira que elas devem exercer o direito delas.
Além da Defensoria Pública, profissionais do Programa Prumos, de apoio psicossocial da Sesp, também devem participar da reunião. Até o momento, não há local definido de onde ocorrerá esse encontro.
PR conta com ajuda de outros estados
Para agilizar a identificação das vítimas e a liberação dos laudos, a Polícia Científica do Paraná acionou laboratórios de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da própria Polícia Federal. O objetivo é reduzir o tempo de identificação das vítimas, que atualmente seria de 30 dias, para um período estimado entre 10 e 15 dias.
A Sesp-PR informou, no fim da tarde de sexta-feira (15), que foram suspensas as buscas por vestígios na fábrica Enaex Brasil. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica estavam atuando no local desde a explosão da fábrica.
Entenda o caso!
A explosão atingiu a Enaex Brasil (antiga Britanite), no quilômetro um da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento do impacto.
O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que confirmaram a morte dos nove desaparecidos. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, os corpos foram fragmentados pela força da explosão.