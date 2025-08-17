Familiares de vítimas da Enaex se reúnem com a Defensoria Pública nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Familiares dos nove funcionários que morreram durante a explosão na empresa Enaex, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, se reunirão nesta segunda-feira (18) com a Defensoria Pública do Paraná para tirarem dúvidas sobre os direitos de cada um diante de uma tragédia como a registrada na terça-feira (12).

De acordo com a empresa, essa iniciativa é totalmente da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e não da Enaex. Conforme divulgado pela Sesp, o objetivo é explicar as famílias a maneira que elas devem exercer o direito delas.

+ Leia mais Buscas em área que explodiu na fábrica Enaex Brasil são suspensas após três dias

Além da Defensoria Pública, profissionais do Programa Prumos, de apoio psicossocial da Sesp, também devem participar da reunião. Até o momento, não há local definido de onde ocorrerá esse encontro.

PR conta com ajuda de outros estados

Para agilizar a identificação das vítimas e a liberação dos laudos, a Polícia Científica do Paraná acionou laboratórios de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da própria Polícia Federal. O objetivo é reduzir o tempo de identificação das vítimas, que atualmente seria de 30 dias, para um período estimado entre 10 e 15 dias.

A Sesp-PR informou, no fim da tarde de sexta-feira (15), que foram suspensas as buscas por vestígios na fábrica Enaex Brasil. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica estavam atuando no local desde a explosão da fábrica.

Entenda o caso!

A explosão atingiu a Enaex Brasil (antiga Britanite), no quilômetro um da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento do impacto.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que confirmaram a morte dos nove desaparecidos. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, os corpos foram fragmentados pela força da explosão.



