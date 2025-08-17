Polícia prende bandidos que fizeram arrastão de celulares durante show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco pessoas foram presas e 54 celulares foram recuperados após serem furtados durante o festival de música “Mad in Brazza”, realizado na Pedreira Paulo Leminski, neste sábado (16). De acordo com a Polícia Militar, o grupo era composto por quatro mulheres e um homem que teriam saído de São Paulo para cometer o crime em Curitiba.

De acordo com o tenente Gabriel Jauch, do 33º Batalhão de Polícia Militar, o grupo foi localizado pelas vítimas através do rastreamento de alguns aparelhos. Ao irem até o endereço, na Avenida Sete de Setembro, no Centro, encontraram os suspeitos saindo de um hotel com malas e entrando em um carro.

Durante a abordagem, segundo a PM, o grupo estaria nervoso e apresentando versões contraditórias. Ninguém assumiu ser o dono da mala em que estavam os celulares. De acordo com a corporação, os aparelhos estavam embrulhados em roupas e papel alumínio, técnica comum para dificultar o rastreamento.

Os suspeitos foram presos em flagrante por associação criminosa e furto qualificado. Além disso, o carro usado por eles também foi apreendido. De acordo com a PM, a apreensão é estimada em R$ 200 mil.

Na Central de Flagrantes de Curitiba, três vítimas compareceram e reconheceram os celulares entre os aparelhos recuperados. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) dará continuidade às investigações para identificar outros proprietários e possíveis envolvidos no esquema.

Em nota, a Like Entretenimento, empresa responsável pela organização do festival, afirmou que o evento prestou todo o suporte à Polícia Militar, contando com mais de 200 seguranças e 150 câmeras em operação, e continuarão colaborando com as autoridades em outras etapas da investigação.