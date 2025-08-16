Paciente pega arma de policial e faz seis disparos em hospital do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um paciente que estava internado no Hospital Zona Norte de Londrina (HZN), no norte do estado, foi preso na noite de sexta-feira (15), após tentar roubar a arma de um policial penal que fazia a escolta de um preso. Durante a tentativa, ele teria realizado seis disparos.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi imobilizado por outro policial e por funcionários do hospital. O nome do suspeito não foi divulgado publicamente.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde optou por permanecer em silêncio durante todo o interrogatório. De acordo com a polícia, ele deve responder por quatro crimes: disparo de arma de fogo, resistência, lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública e dano qualificado a patrimônio público.

A PCPR confirmou que o homem possui antecedentes por furto e tráfico de drogas. No momento, ele está detido sob responsabilidade da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) afirmou que o episódio não comprometeu o funcionamento do hospital e os atendimentos seguiram normalmente, onde nenhum paciente ficou desassistido.

“Trata-se de uma ocorrência isolada, sem feridos, que foi controlada prontamente pela equipe do HZN em conjunto com os órgãos de segurança”, afirma.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a PPPR, mas, até a publicação desta reportagem, não houve retorno.