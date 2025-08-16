Caminhão balança perigosamente na BR-277; assista ao vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão de origem paraguaia que carregava outros dois veículos foi abordado após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrarem o transporte irregular da carga. O caso foi registrado na BR-277, em Paranaguá, no Litoral, na tarde de sexta-feira (15).

De acordo com a PRF, o veículo transportava outros dois caminhões de grande porte sem o devido balanceamento e apresentando riscos de tombamento. Além disso, a amarração encontrada não atendia aos requisitos mínimos de segurança exigidos pelas normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

+ Leia mais Buscas em área que explodiu na fábrica Enaex Brasil são suspensas após três dias

Imagens mostram o caminhão trafegando pela BR-277. Pelo vídeo, é possível ver que o veículo pende de um lado para o outro. Assista ao vídeo abaixo:

Segundo os agentes, os veículos ultrapassavam os limites de peso e dimensões permitidos pela legislação de trânsito brasileira. O veículo também apresentava outras falhas na segurança, como o estado precário dos pneus e problemas no sistema de freios.

Conforme a corporação, o motorista, de nacionalidade paraguaia, informou que os caminhões seriam levados até a Cidade de Leste, no Paraguai. Diante das irregularidades, o veículo foi retido para regularização e a transportadora responsável autuada.

De acordo com a PRF, as infrações registradas são consideradas graves, pois colocam em risco a segurança viária. “O transporte apresentava risco não apenas ao condutor, mas também a todos os demais usuários da rodovia”, destacou a PRF em nota.