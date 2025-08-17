Semana começa com céu nublado, mas calor vem com tudo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sol registrado neste fim de semana em Curitiba deve se tornar apenas uma lembrança. Isso porque, a previsão do tempo indica que segunda-feira (18) será um dia predominantemente nublado na capital. As temperaturas devem ficar entre 21°C e 12°C.

Segundo o Instituto de Meteorologia, apesar do céu permanecer encoberto, com cobertura de nuvens atingindo 97%, a probabilidade de chuva é baixa: apenas de 10%. Rajadas de vento podem chegar a 23 km/h.

A temperatura máxima deve permanecer na casa dos 20°C durante toda a semana em Curitiba. Pode haver uma onda de calor mais para o fim da semana, entre sexta e sábado.

Curitiba deve registrar mais uma semana sem chuva até semana que vem.

Confira a previsão do tempo completa:

Segunda-feira (18)

Temperatura máxima: 21°c

21°c Temperatura mínima: 12°c

Terça-feira (19)

Temperatura máxima: 20°c

20°c Temperatura mínima: 12°c

Quarta-feira (20)

Temperatura máxima: 23°c

23°c Temperatura mínima: 13°C

Quinta-feira (21)

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 11°C

Sexta-feira (22)

Temperatura máxima: 28°C

28°C Temperatura mínima: 13°C

Sábado (23)

Temperatura máxima: 29°C

29°C Temperatura mínima: 17°C

Domingo (24 )

Temperatura máxima: 16°C

16°C Temperatura mínima: 7°C