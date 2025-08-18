Tradicional festa do Vinho na RMC já tem data para acontecer. Veja detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 18ª edição da Festa do Vinho de São José dos Pinhais já tem data marcada: entre os dias 29 e 31 de agosto. O evento, tradicional no calendário cultural do município, celebra a herança italiana da região e deve reunir atrações musicais, apresentações folclóricas e uma programação voltada para toda a família. A grade oficial ainda será confirmada pela Prefeitura.

Além dos shows, o espaço do evento, que também deve ser divulgado nos próximos dias, terá área dedicada às crianças, com brinquedos e atividades no espaço kids. Em anos anteriores, a festa aconteceu no Parque do Vinho, na Colônia Mergulhão, conhecido pela presença de famílias produtoras de vinho artesanal.

Um dos destaques do evento será a culinária típica, inspirada nas tradições italianas trazidas pelos imigrantes que ajudaram a formar a cidade. No cardápio, massas caseiras, pratos regionais e o tradicional corte da polenta dividem espaço com os vinhos locais, produzidos de forma artesanal na região de São José dos Pinhais.